Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Извор:
СРНА
09.12.2025
13:10
Коментари:0
Вријеме је да се одрже избори у Украјини, на којима ће грађани да направе свој избор, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је у интервјуу за "Политико" напоменуо да у Украјини "ствари већ дуго нису добре" и да је сада "важан период за одржавање избора".
"Они користе рат како не би одржали изборе, али мислим да би украјински народ требао да има право избора. Можда ће предсједник Украјине Владимир Зеленски да побиједи. Не знам ко би побиједио", рекао је Трамп.
Трамп је нагласио да се у Украјини одавно нису одржали избори.
Здравље
Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно
"Знате, они причају о демократији, али долази се до тачке гдје то више није демократија", навео је Трамп.
Говорећи о Зеленском, Трамп је нагласио да украјински лидер треба да прочита амерички приједлог за мир у Украјини.
"Вријеме је да се Зеленски сабере и почне да прихвата приједлоге, јер губи на ратишту", истакао је Трамп.
Амерички лидер нагласио је да Русија има предност у сукобу и да ју је одувијек имала, јер је већа и снажнија од Украјине.
Када се ради о међународним алијансама, Трамп је изјавио да је одавно јасно да Украјина не треба да се придружи НАТО-у.
Он није одговорио на питање да ли мисли да је Украјина изгубила рат, али је нагласио да је изгубила велике дијелове територије, те да је почела да их губи још прије почетка његовог мандата, те да Русија има јачу преговарачку позицију од Кијева.
Трамп је оцијенио да би украјински сукоб вјероватно ескалирао до трећег свјетског рата да није он изабран за предсједника САД на посљедњим изборима.
Он је додао да САД више не дају Украјини новац, након што је бивши предсједник Џозеф Бајден "тако глупо дао Кијеву 350 милијарди долара".
Здравље
52 мин0
Регион
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму