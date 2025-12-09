Logo
Троје дјеце пропало кроз кров школе

Извор:

Танјуг

09.12.2025

12:11

Троје дјеце пропало кроз кров школе
Фото: Pixabay

Једно дијете је тешко повређено, а двоје лакше након што је троје младих пропало кроз стакло на крову основне школе "Де Зибом" у приобалној белгијској општини Де Хан, саопштила је данас локална полиција.

Несрећа се догодила када су се дјеца, стара 12 и 13 година, попела на равни кров школе и пропала кроз пет метара светларника, директно на под школске кухиње, пренио је ВРТ.

Најтеже повријеђено дијете превезено је у болницу у критичном стању, али се његово стање у међувремену стабилизовало. Двоје других је задобило лакше повреде.

Локални полицијски комесар Денис Гоес рекао је за ВРТ да су се дјеца "играла на крову", али околности због којих су се нашла на згради школе још нису јасне.

Крађа аутомобила

Хроника

Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Нико од њих не похађа ту школу, а живе у околини. Директор школе Том Дермо рекао је да је вјероватно да су дјеца приступила школском дворишту преко сале.

"Није први пут да се млади пењу на кров да би се дружили или сунчали. Шта су овог пута радили тамо, потпуно ми је нејасно", рекао је директор. Он је додао да је могуће да у мраку нису уочили кровну куполу.

Школа ће на часовима обавијестити ученике о инциденту као меру превенције, како би се спријечило да било ко покуша да се попне на кров.

Полиција наставља истрагу.

povrijeđena djeca

