Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:07
Коментари:0
У Србији је ухапшена четворочлана организована криминална група, која је у овој земљи продавала аутомобиле украдене у Њемачкој и Швајцарској, уз фалсификована документа.
Ухапшена су лица чији су иницијали Д.М, М.К, И.М. и С.Б, саопштено је из Јавног тужилаштва за организовани криминал Србије.
Ова група је осумњичена да је употребом фалсификованих докумената и на друге незаконите начине прибавила 13 возила на територији Њемачке и једно у Швајцарској, укупне вриједности око 670.000 евра.
Затим их је допремила у Србију гдје их је продавала или покушала да прода.
Свијет
Десетине хиљада афричких пингвина угинуло од глади
Криминална група бавила се преваром од јуна прошле године, па све до данас.
Сва лица ће уз кривичну пријаву бити спроведена у Јавно тужилаштво за организовани криминал, гдје ће бити саслушана
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму