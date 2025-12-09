Logo
Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

СРНА

09.12.2025

12:07

У Србији је ухапшена четворочлана организована криминална група, која је у овој земљи продавала аутомобиле украдене у Њемачкој и Швајцарској, уз фалсификована документа.

Ухапшена су лица чији су иницијали Д.М, М.К, И.М. и С.Б, саопштено је из Јавног тужилаштва за организовани криминал Србије.

Ова група је осумњичена да је употребом фалсификованих докумената и на друге незаконите начине прибавила 13 возила на територији Њемачке и једно у Швајцарској, укупне вриједности око 670.000 евра.

Затим их је допремила у Србију гдје их је продавала или покушала да прода.

Криминална група бавила се преваром од јуна прошле године, па све до данас.

Сва лица ће уз кривичну пријаву бити спроведена у Јавно тужилаштво за организовани криминал, гдје ће бити саслушана

Таг:

крађа аута

