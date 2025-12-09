Logo
Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

Аваз

09.12.2025

10:51

Фото: АТВ БЛ

У насељу Хусино код Тузле јутрос се десила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене четири особе.

Из Оперативног центра МУП-а ТК за "Аваз" је потврђено да су учествовала два возила те да су повријеђени превезени у УКЦ Тузла.

Гранични прелаз, Градишка

Градови и општине

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

Више информација очекује се током дана.

Tuzla

Саобраћајна несрећа

