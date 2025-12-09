Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

Извор:
Аваз
09.12.2025
10:51
У насељу Хусино код Тузле јутрос се десила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене четири особе.
Из Оперативног центра МУП-а ТК за "Аваз" је потврђено да су учествовала два возила те да су повријеђени превезени у УКЦ Тузла.
Више информација очекује се током дана.
