Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Словеначка полиција јутрос је предала Хрватској четрдесетогодишњег Јосипа Оршуша, осумњиченог за убиство и рањавање у Међимурју.
Оршуш је изручен на граничном прелазу Петишовци - Мурско Средишће, преносе хрватски медији.
Судија истраге већ је наредио његово притварање и он је одвезен у вараждински затвор.
Оршуш је осумњичен да је у четвртак, 4. децембра, у 20.40 часова на подручју Мурског Средишћа испалио из ватреног оружја два хица у бившу ванбрачну супругу, коју је раније злостављао, нанијевши јој повреде опасне по живот.
Он је, сумња се, након тога пуцао и у трудну сестру бивше ванбрачне супруге, при чему је и њој нанио повреде опасне по живот, усљед којих је преминула у болници.
У Мурском Средишћу, због смрти труднице, данас је Дан жалости.
