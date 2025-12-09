Logo
Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

СРНА

09.12.2025

10:48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју
Фото: ПУ Међимурска

Словеначка полиција јутрос је предала Хрватској четрдесетогодишњег Јосипа Оршуша, осумњиченог за убиство и рањавање у Међимурју.

Оршуш је изручен на граничном прелазу Петишовци - Мурско Средишће, преносе хрватски медији.

Судија истраге већ је наредио његово притварање и он је одвезен у вараждински затвор.

Оршуш је осумњичен да је у четвртак, 4. децембра, у 20.40 часова на подручју Мурског Средишћа испалио из ватреног оружја два хица у бившу ванбрачну супругу, коју је раније злостављао, нанијевши јој повреде опасне по живот.

Он је, сумња се, након тога пуцао и у трудну сестру бивше ванбрачне супруге, при чему је и њој нанио повреде опасне по живот, усљед којих је преминула у болници.

У Мурском Средишћу, због смрти труднице, данас је Дан жалости.

Хрватска

ubistvo

