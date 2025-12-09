Детаљи двоструког убиства: Убијени жена и мушкарац, полицији познат мотив злочина

Извор:
Телеграф
09.12.2025
08:15
Коментари:0
Беживотна тијела мушкарца и жене пронађена су у понедјељак увече у једном стану у центру Никшића, а сумња се да је ријеч о двоструком убиству.
Тијела су пронађена у стану у Улици Пека Павловића у центру Никшића. О читавом случају огласила се и полиција.
Друштво
Какво нас вријеме очекује данас?
"Полицијски службеници Регионалног центра безбједности Запад, Одјељења безбједности Никшић су синоћ око 19.20 часова обавијештени од стране члана породице да им се лице М.П. (74) не јавља на телефонске позиве и да нису успоставили контакт са овим лицем већ два дана", наводе у саопштењу.
Како истичу из полиције, одмах су предузете мјере да се М. П. пронађе, након чега су полицијски службеници лоцирали један стан, који је био закључан.
"У складу са законским овлаштењима полицијски службеници су ушли у унутрашњост стана гдје су затекли беживотно тијело М.П., као и беживотно тијело М.В. (41) са видним повредама за које се сумња да су настале употребом хладног оружја – ножа. Изнајмљени стан је користила М.В", додају у полицији.
Наука и технологија
Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу
"Без одлагања је са догађајем упознат тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици који је заједно са полицијским службеницима извршио увиђај на лицу мјеста. Током предузетих полицијско-тужилачких активности полиција је дошла до сазнања о идентитету извршиоца овог кривичног дјела, на чијем лоцирању и лишењу слободе се интензивно ради", додају у саопштењу.
Како истичу, мотив овог тешког кривичног дјела је познат надлежним органима.
Регион
У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?
"Узимајући у обзир његову тежину, али и приватне прилике оштећених лица и извршиоца, у овој фази поступка не можемо саопштити више детаља", истичу из полиције.
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
51
10
49
10
48
Тренутно на програму