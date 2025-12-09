Logo
Какво нас вријеме очекује данас?

АТВ

09.12.2025

08:11

Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчаније и топлије, уз највишу дневну температуру од 11 до 16 степени Целзијусових.

Увече се очекује постепено наоблачење од сјевера, које ће се током ноћи ширити ка свим крајевима, без падавина.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу

Вјетар ће бити слаб, увече у вишим предјелима у Крајини и умјерен и промјенљив или јужних смјерова.

Максимална температура ваздуха од 11 до 16 степени Целзијусових, у мјестима с маглом и вишим предјелима од седам, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Федерални хидрометеоролошки завод саопштио је да је у Српској и ФБиХ јутрос је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп најављује увођење нових царина

Температура измјерена у 7.00 часова: Дрвар минус четири, Хан Пијесак минус два, Билећа, Гацко, Калиновик и Шипово минус један, Дринић, Мраковица, Рибник, Сребреница, Србац, Бјелашница, Чемерно, Сански Мост, Тузла, Бањалука и Приједор нула, Бихаћ, Бугојно, Мркоњић Град, Нови Град и Бијељина један, Соколац и Сарајево два, Зеница, Кнежево и Добој три, Вишеград, Рудо, Фоча и Требиње шест, и Мостар девет степени.

