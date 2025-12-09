Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчаније и топлије, уз највишу дневну температуру од 11 до 16 степени Целзијусових.
Увече се очекује постепено наоблачење од сјевера, које ће се током ноћи ширити ка свим крајевима, без падавина.
Вјетар ће бити слаб, увече у вишим предјелима у Крајини и умјерен и промјенљив или јужних смјерова.
Максимална температура ваздуха од 11 до 16 степени Целзијусових, у мјестима с маглом и вишим предјелима од седам, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Федерални хидрометеоролошки завод саопштио је да је у Српској и ФБиХ јутрос је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура измјерена у 7.00 часова: Дрвар минус четири, Хан Пијесак минус два, Билећа, Гацко, Калиновик и Шипово минус један, Дринић, Мраковица, Рибник, Сребреница, Србац, Бјелашница, Чемерно, Сански Мост, Тузла, Бањалука и Приједор нула, Бихаћ, Бугојно, Мркоњић Град, Нови Град и Бијељина један, Соколац и Сарајево два, Зеница, Кнежево и Добој три, Вишеград, Рудо, Фоча и Требиње шест, и Мостар девет степени.
