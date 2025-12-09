Logo
Трамп најављује увођење нових царина

Танјуг

09.12.2025

08:03

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће увести додатних пет одсто царина Мексику ако земља одмах не обезбиједи додатну воду за америчке пољопривреднике.

Трамп је оптужио Мексико да крши споразум из 1944. године који регулише подјелу воде између двије земље, пренио је Ројтерс.

Према том споразуму, Мексико би требало да пошаље 1,75 милиона хектара воде САД из Рио Грандеа кроз мрежу брана и акумулација сваких пет година.

Трамп тврди да Мексико дугује САД 800.000 хектара воде због неиспуњавања обавеза у протеклих пет година.

Предсједник је затражио да Мексико пусти 200.000 хектара воде прије 31. децембра, а остатак "убрзо након тога".

- За сада, Мексико не реагује, и то је веома неправедно према нашим америчким пољопривредницима који заслужују ову, прекопотребну, воду - рекао је Трамп и додао да је одобрио документацију за увођење пет одсто царина ако се вода не испоручи одмах.

Портпарол мексичког Министарства економије није коментарисао Трампову изјаву.

У априлу је америчка министарка пољопривреде Брук Ролинс рекла да је Мексико пристао да повећа испоруке воде Тексасу како би надокнадио мањак, док Мексико истиче да је суочен са сушом која отежава пуњење својих водних ресурса.

