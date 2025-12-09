У земљотресу у Јапану 30 повријеђених, влада упозорава на могући јачи потрес

Извор:
РТС
09.12.2025
07:06
Коментари:0
Најмање 30 особа повријеђено је у земљотресу јачине 7,5 степени који је погодио сјевероисточни Јапан и изазвао цунами таласе високе до 70 центиметара који су стигли до пацифичке обале, саопштила је јапанска влада.
Према подацима Јапанске метеоролошке агенције, потрес се догодио у 23.15 часова по локалном времену код источне обале префектуре Аомори, на дубини од 54 километра, а након тога услиједио је низ јачих земљотреса.
Свијет
Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи
И у наредним данима у истом подручју могућ је потрес сличне или веће магнитуде, пренио је Кјодо. Агенција је издала посебно упозорење на цунами за приобалне регионе Хокаида и обалу Санрику, од Аоморија до префектура Ивате и Мијаги.
Премијерка Јапана Санае Такаичи позвала је становнике погођених подручја да остану на опрезу и прате информације локалних власти и метеоролошке агенције током наредне недјеље или дуже, као и да се припреме за могући нови потрес, укључујући обезбјеђивање намјештаја.
- Влада тражи од становника да наставе са друштвеним и економским активностима, уз одржавање спремности за тренутну евакуацију уколико се осјети било какав јачи потрес - рекла је Такаичи.
Друштво
СПЦ прославља Светог Алимпија Столпника
Повријеђени су пријављени у префектури Аомори и на Хокаиду. Потрес је погодио подручје дуж рова уз обалу Хокаида и сјевероисточног Јапана, гдје се, према агенцији, јављају јаки земљотреси док се Пацифичка плоча повлачи испод острва Хоншу.
Метеоролошка агенција ревидирала је јачину потреса са првобитно пријављених 7,6 и издала упозорење на цунами до три метра.
Највиши забиљежени таласи достигли су 70 центиметара у префектури Ивате.
Три и по сата након потреса упозорење на цунами спуштено је на савјетодавно, које је укинуто у уторак у 6.20 часова по локалном времену. У дијеловима Аоморија земљотрес је достигао горњих шест на јапанској скали сеизмичког интензитета од седам, нивоу при којем је немогуће остати на мјесту или ходати без пузања.
Република Српска
Минић наставља консултације о буџету
Посебно упозорење названо "Упозорење о накнадном земљотресу код обале Хокаида и Санрикуа" издаје се након потреса јачине 7,0 или више.
Агенција процјењује да постоји вјероватноћа од један према 100 да се потрес магнитуде осам или јачи догоди у року од седам дана, али становништво није позвано на превентивну евакуацију.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Савјети
2 ч0
Хроника
9 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму