Logo
Large banner

У земљотресу у Јапану 30 повријеђених, влада упозорава на могући јачи потрес

Извор:

РТС

09.12.2025

07:06

Коментари:

0
Земљотрес у Јапану
Фото: Tanjug/AP

Најмање 30 особа повријеђено је у земљотресу јачине 7,5 степени који је погодио сјевероисточни Јапан и изазвао цунами таласе високе до 70 центиметара који су стигли до пацифичке обале, саопштила је јапанска влада.

Према подацима Јапанске метеоролошке агенције, потрес се догодио у 23.15 часова по локалном времену код источне обале префектуре Аомори, на дубини од 54 километра, а након тога услиједио је низ јачих земљотреса.

vatrogasci

Свијет

Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

И у наредним данима у истом подручју могућ је потрес сличне или веће магнитуде, пренио је Кјодо. Агенција је издала посебно упозорење на цунами за приобалне регионе Хокаида и обалу Санрику, од Аоморија до префектура Ивате и Мијаги.

Премијерка Јапана Санае Такаичи позвала је становнике погођених подручја да остану на опрезу и прате информације локалних власти и метеоролошке агенције током наредне недјеље или дуже, као и да се припреме за могући нови потрес, укључујући обезбјеђивање намјештаја.

- Влада тражи од становника да наставе са друштвеним и економским активностима, уз одржавање спремности за тренутну евакуацију уколико се осјети било какав јачи потрес - рекла је Такаичи.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

СПЦ прославља Светог Алимпија Столпника

Повријеђени су пријављени у префектури Аомори и на Хокаиду. Потрес је погодио подручје дуж рова уз обалу Хокаида и сјевероисточног Јапана, гдје се, према агенцији, јављају јаки земљотреси док се Пацифичка плоча повлачи испод острва Хоншу.

Метеоролошка агенција ревидирала је јачину потреса са првобитно пријављених 7,6 и издала упозорење на цунами до три метра.

Највиши забиљежени таласи достигли су 70 центиметара у префектури Ивате.

Три и по сата након потреса упозорење на цунами спуштено је на савјетодавно, које је укинуто у уторак у 6.20 часова по локалном времену. У дијеловима Аоморија земљотрес је достигао горњих шест на јапанској скали сеизмичког интензитета од седам, нивоу при којем је немогуће остати на мјесту или ходати без пузања.

Саво Минић-05122025

Република Српска

Минић наставља консултације о буџету

Посебно упозорење названо "Упозорење о накнадном земљотресу код обале Хокаида и Санрикуа" издаје се након потреса јачине 7,0 или више.

Агенција процјењује да постоји вјероватноћа од један према 100 да се потрес магнитуде осам или јачи догоди у року од седам дана, али становништво није позвано на превентивну евакуацију.

Подијели:

Тагови:

Japan

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Занимљивости

Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

1 ч

0
Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

Занимљивости

Ево шта се крије иза натписа "посно" на производима

2 ч

0
Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

Савјети

Савршен посни колач за Никољдан: Хрскаве љешник бајадере које гости обожавају

2 ч

0
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

Хроника

ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

9 ч

1

Више из рубрике

Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

Свијет

Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

1 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп: Европа иде у неким лошим смјеровима

9 ч

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Свијет

Трагедија: Талас одвукао у море групу пливача, четворо погинуло

9 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Изрицање казне Иксу не може да се оправда

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Неслућени финансијски успјех очекује ова 3 знака

07

49

У Српској рођено 14 беба

07

47

Саобраћај без застоја на већини путних праваца

07

41

Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

07

40

У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner