Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Извор:
Телеграф
09.12.2025
06:30
Коментари:0
Звијезде понекад умију да се нашале, али овај пут не штеде никога, два знака хороскопа улазе у период финансијског лудила. Не причамо о ситним приливима, већ о озбиљном новцу, оном који мијења планове, живот и навике.
Ако сте међу срећницима, наредних 30 дана биће период када се све окреће у вашу корист.
Лав
Лавови улазе у фазу гдје њихова природна магнетичност постаје право средство за привлачење новца. Као да свака њихова одлука нагло постаје исправна, сваки ризик доноси неки плус, а прилике се појављују тамо гдје их до јуче није било. Може бити наследства, успјешне инвестиције, великог пословног искорака, шта год да је, Лавови ће се наћи у епицентру финансијског бума.
Најважнији савјет у овом периоду: спустите еуфорију и не трошите све у налету адреналина. Ово је вријеме да се дио новца усмјери у дугорочне, паметне пројекте, јер управо ту лежи стабилност коју Лавови потајно желе.
Стријелац
Стријелчеви су познати као највећи оптимисти Зодијака, а сада им се коначно враћа све оно што су храбро ризиковали. Новац може стизати са више страна: путовања, пројекти који су дуго спавали, сарадње, чак и изненадне добитке. Све оно што су називали "интуицијом" испоставиће се као пун погодак.
Здравље
Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат
Мали савјет Стријелчевима: дио обавезно ставите на сигурно. Ваша страст према ризику умије да буде чаробна, али и опасна. Ово је тренутак када се срећа држи за вас, али не заувијек. Паметна одлука сада вас штити касније.
Лавовима и Стријелчевима стиже финансијска еуфорија. Ово је риједак период када се све коцкице сложе, а једини реалан изазов биће - како све то мудро искористити. Новац је прилика, не само луксуз. Искористите га за раст, искуства и остварење оних планова које сте гурали по фиокама.
(телеграф)
Кошарка
10 ч0
Кошарка
10 ч0
БиХ
11 ч0
Савјети
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму