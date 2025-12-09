Logo
Новац ће падати с неба директно у руке ова два знака хороскопа

Телеграф

09.12.2025

06:30

Фото: Unsplash

Звијезде понекад умију да се нашале, али овај пут не штеде никога, два знака хороскопа улазе у период финансијског лудила. Не причамо о ситним приливима, већ о озбиљном новцу, оном који мијења планове, живот и навике.

Ако сте међу срећницима, наредних 30 дана биће период када се све окреће у вашу корист.

Лав

Лавови улазе у фазу гдје њихова природна магнетичност постаје право средство за привлачење новца. Као да свака њихова одлука нагло постаје исправна, сваки ризик доноси неки плус, а прилике се појављују тамо гдје их до јуче није било. Може бити наследства, успјешне инвестиције, великог пословног искорака, шта год да је, Лавови ће се наћи у епицентру финансијског бума.

Најважнији савјет у овом периоду: спустите еуфорију и не трошите све у налету адреналина. Ово је вријеме да се дио новца усмјери у дугорочне, паметне пројекте, јер управо ту лежи стабилност коју Лавови потајно желе.

Стријелац

Стријелчеви су познати као највећи оптимисти Зодијака, а сада им се коначно враћа све оно што су храбро ризиковали. Новац може стизати са више страна: путовања, пројекти који су дуго спавали, сарадње, чак и изненадне добитке. Све оно што су називали "интуицијом" испоставиће се као пун погодак.

Мали савјет Стријелчевима: дио обавезно ставите на сигурно. Ваша страст према ризику умије да буде чаробна, али и опасна. Ово је тренутак када се срећа држи за вас, али не заувијек. Паметна одлука сада вас штити касније.

Лавовима и Стријелчевима стиже финансијска еуфорија. Ово је риједак период када се све коцкице сложе, а једини реалан изазов биће - како све то мудро искористити. Новац је прилика, не само луксуз. Искористите га за раст, искуства и остварење оних планова које сте гурали по фиокама.

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

