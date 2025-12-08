Logo
Large banner

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

08.12.2025

21:12

Коментари:

0
Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

Палента или качамак сматра се једним од најздравијих оброка и за доручак и за вечеру.

Још ако имате домаће кукурузно брашно, ви сте у предности, а ако тој паленти додате шпинат, сир и јаја добили сте протеинску вечеру која прија вашем тијелу.

Ево зашто се палента са јајима и сиром сматра најбољим избором за вечеру:

илу-пица-08122025

Савјети

Слатка пица која осваја интернет, готова за 10 минута

Лаган оброк који не оптерећује желудац

Палента је лако сварљива и не ствара тежину у стомаку. У комбинацији са спанаћем и јајима добијаш оброк који је сит, али не прејак за вечерње сате.

Одличан баланс протеина и угљених хидрата

Јаја дају потпуне протеине (садрже свих 9 есенцијалних аминокиселина).

Сир додаје додатне протеине и калцијум.

Палента даје споре угљене хидрате који стабилно ослобађају енергију, без скокова шећера у крви.

Овај баланс помаже опоравку мишића након тренинга и одржава ситост цијелу ноћ.

Комбинација протеина и влакана из спанаћа држи те ситим, тако да касније увече нема потребе за слаткишима или грицкалицама.

Богато микроелементима

Шпинат: гвожђе, фолати, витамин К, магнезијум

Јаја: витамини Б комплекса, холин

Сир: калцијум, фосфор

Нутриент-денс оброк, идеалан ако желиш да једеш квалитетно без пуно компликација.

Практично и брзо за припрему

Овај оброк је готов за 10–15 минута, лако је прилагодљив (више јаја, мање сира, додати зачине, грчки јогурт итд.), преноси Стил.

Одлична опција за особе које тренирају

Вечера богата протеинима помаже мишићном опоравку током ноћи. Спори угљени хидрати из паленте одржавају ниво енергије, а јаја обезбеђују градивни материјал за регенерацију.

Основне инфромације:

Кухиња: Балканска / медитеранска (модерна, здрава варијанта традиционалне паленте)

Вријеме припреме: 10–15 минута

Калорије: ~350–450 кцал

Састојци:

300 грама паленте

150 грама шпината у брикетима

100 сира

3 јаја

ВодаСо

Припрема:

У кључалу слану воду додајте залеђене брикете спанаћа.

Када се растопе додати паленту и умијешати.

Додати јаја па мијешати још.

Додати сир и мешати док се све не сједини.

Послужити топло.

Подијели:

Тагови:

Рецепт

Mršavljenje

večera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Савјети

Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

1 д

0
Пита са сиром

Савјети

Пита са павлаком коју нећете моћи да престанете јести

1 д

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Савјети

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

2 д

0
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

Савјети

Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још

2 д

0

Више из рубрике

Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

Здравље

Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење

7 ч

0
Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

Здравље

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Кратак дах и корона - када је вријеме да се обратите љекару?

10 ч

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Здравље

Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

20

Пронађена олупина раскошног брода из древног Египта

21

19

Лидл завршио мегацентар у БиХ: Почиње одбројавање до отварања продавница

21

16

5 хороскопских знакова који хронично касне

21

12

Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

21

10

Дубаи славио у Лакташима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner