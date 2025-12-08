Ово је идеална вечера за мршављење, због ње цријева раде као сат

08.12.2025
Палента или качамак сматра се једним од најздравијих оброка и за доручак и за вечеру.
Још ако имате домаће кукурузно брашно, ви сте у предности, а ако тој паленти додате шпинат, сир и јаја добили сте протеинску вечеру која прија вашем тијелу.
Ево зашто се палента са јајима и сиром сматра најбољим избором за вечеру:
Палента је лако сварљива и не ствара тежину у стомаку. У комбинацији са спанаћем и јајима добијаш оброк који је сит, али не прејак за вечерње сате.
Јаја дају потпуне протеине (садрже свих 9 есенцијалних аминокиселина).
Сир додаје додатне протеине и калцијум.
Палента даје споре угљене хидрате који стабилно ослобађају енергију, без скокова шећера у крви.
Овај баланс помаже опоравку мишића након тренинга и одржава ситост цијелу ноћ.
Комбинација протеина и влакана из спанаћа држи те ситим, тако да касније увече нема потребе за слаткишима или грицкалицама.
Шпинат: гвожђе, фолати, витамин К, магнезијум
Јаја: витамини Б комплекса, холин
Сир: калцијум, фосфор
Нутриент-денс оброк, идеалан ако желиш да једеш квалитетно без пуно компликација.
Овај оброк је готов за 10–15 минута, лако је прилагодљив (више јаја, мање сира, додати зачине, грчки јогурт итд.), преноси Стил.
Вечера богата протеинима помаже мишићном опоравку током ноћи. Спори угљени хидрати из паленте одржавају ниво енергије, а јаја обезбеђују градивни материјал за регенерацију.
Основне инфромације:
Кухиња: Балканска / медитеранска (модерна, здрава варијанта традиционалне паленте)
Вријеме припреме: 10–15 минута
Калорије: ~350–450 кцал
Састојци:
300 грама паленте
150 грама шпината у брикетима
100 сира
3 јаја
ВодаСо
Припрема:
У кључалу слану воду додајте залеђене брикете спанаћа.
Када се растопе додати паленту и умијешати.
Додати јаја па мијешати још.
Додати сир и мешати док се све не сједини.
Послужити топло.
