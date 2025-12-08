Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Извор:
Б92
08.12.2025
08:33
Начин на који се храните сваког дана један је од најважнијих фактора који утичу на то како старите, колико енергије имате и колико је ваш организам отпоран на спољашње утицаје.
Иако не постоји чаробна формула за дуг живот, наука све јасније показује да одређене намирнице имају много већи утицај на здравље и виталност него што смо некада вјеровали.
Међу њима, посебно мјесто заузима поврће које је богато витаминима и минералима — хранљивим материјама које штите ћелије, успоравају упалне процесе и јачају имунитет изнутра.
Броколи је одавно познат као једно од најздравијих намирница, али у контексту старења и имунитета његова улога постаје још важнија. Богат витамином Ц, он директно утиче на стварање колагена — протеина који кожи даје еластичност и чврстину.
Осим тога, броколи садржи сулфорафан, снажан биљни спој повезан са заштитом ћелија од оштећења и смањењем упалних процеса. Када се припрема бланширањем или кратким кувањем, задржава највећу количину хранљивих материја, што га чини савршеним савезником у одржавању виталности и јачању имунолошког система.
Спанаћ је права нутритивна ризница: садржи витамине А, Ц и К, фолате, гвожђе и обиље антиоксиданаса који директно учествују у борби против оксидативног стреса — једног од главних процеса одговорног за убрзано старење ћелија.
Осим тога, лутеин и зеаксантин из спанаћа играју важну улогу у очувању вида, што је посебно драгоцјено како године пролазе. Захваљујући благом укусу и широкој употреби у кухињи, спанаћ се лако уклапа у свакодневне оброке, па чак и они који иначе избјегавају зелено поврће често га уврштавају у јеловник без муке.
Парадајз је најчешће хваљен због високог садржаја ликопена, моћног антиоксиданса који штити кожу од УВ оштећења, смањује упале и успорава разградњу колагена. Управо због тога се често повезује са здравим старењем и младалачким изгледом коже.
Стручњаци наглашавају да се ликопен најбоље апсорбује када се парадајз лагано термички обради или комбинује с маслиновим уљем, што значи да чак и једноставни сосови или кувана јела могу бити одличан извор ове заштите. Уз то, парадајз је богат витамином Ц који додатно јача имунитет и подстиче регенерацију ткива.
