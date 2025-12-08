Logo
Large banner

Љекари шокирани призором након напада пса: ''Питбул је прогутао дијете угризима''

Извор:

Телеграф

08.12.2025

08:22

Коментари:

0
Питбул пас
Фото: Efrem Efre/Pexels

Наставља се истрага смрти 2-годишњег Леа на Закинтосу, док нова свједочења и докази бацају свјетло на историју напада питбула, ког је породица покупила са улице.

Пас се по налогу тужиоца налази у склоништу, док ће петочлани одбор у наредним данима одлучити да ли ће бити убијен или ће остати под заштитом. Локална заједница и власти су и даље шокиране овим случајем.

Јелка

Савјети

Гдје је право мјесто за јелку у дому?

Власти истражују тачне догађаје који су довели до напада, а посебно како је дијете завршило у подручју гдје је пас био везан.

Родитељи дјетета, који су првобитно ухапшени због занемаривања надзора над малољетним лицем, пуштени су по налогу тужиоца. Власти испитују свједочења комшија и људи који су знали да је породица систематски бринула о напуштеним животињама.

Свједочење оца малог Леа је шокантно, јер описује драматичне тренутке непосредно прије смртоносне повреде дјетета.

"Моје дијете је вриснуло, а ја сам потрчао. Нисам ништа друго чуо, нити се ичега другог сјећам послије тога. Загрлио сам га, он ме је погледао, осмјехнуо ми се и само затворио очи", рекао је отац.

РиТЕ Угљевик

Економија

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Према његовим ријечима, пас је био везан у дворишту, након што су га прије неколико дана пронашли у лошем стању испред куће.

Леови родитељи су често на друштвеним мрежама објављивали фотографије животиња о којима су бринули. Мали Лео, који је прије само неколико дана прославио други рођендан, појављује се на многима од њих.

Посебно су шокантна свједочења медицинског особља које је видјело дијете након бруталног напада пса.

"Колеге, када су видјеле дијете које је пас буквално прогутао смртоносним угризима по врату, глави и лобањи... рекле су ми да никада у животу нису видјеле такав призор", рекао је предсједник ПОЕДИН-а, Михалис Јанакос, описујући тежину повреда.

Старац-пензионер-пензионери

Друштво

Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

Додао је да је ЕКАБ уложио велики напор да оживи дијете током трансфера из села у болницу, али безуспјешно.

"Дијете је одведено у болницу практично мртво", напоменуо је. Мајка двогодишњака је и даље у болници у стању шока.

Љекари у болници на Закинтосу наглашавају да су повреде биле изузетно озбиљне и да га, упркос напорима, није било могуће одржати у животу.

Питбул који је напао дијете наводно је био луталица и појавио се испред породичне куће неколико дана раније. Родитељи су се бринули о њему, као што су то чинили са многим другим животињама, и привремено су га смјестили док не пронађу некога да га усвоји.

Jokic

Кошарка

Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Власти испитују историју животиње, ситуацију у којој се налазила и факторе који су могли допринијети њеној агресивној реакцији.

Подијели:

Тагови:

pitbul

nastradalo dijete

Zakintos

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

Друштво

Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

1 ч

0
Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

Сцена

Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

1 ч

0
Смањена видљивост због магле

Друштво

Смањена видљивост због магле

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта вам звијезде предвиђају за данас?

1 ч

0

Више из рубрике

Дјечак страдао у подметнутом пожару

Свијет

Дјечак страдао у подметнутом пожару

1 ч

0
Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

Свијет

Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих

1 ч

0
Ватра пожар варнице

Свијет

Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде

1 ч

0
Трамп разочаран у Зеленског

Свијет

Трамп разочаран у Зеленског

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

52

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

08

52

Ово је најсјевернија продавницу на свијету: Шта је на рафама и какве су цијене

08

44

Корисници упозорени на сајбер пријетње

08

42

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

08

42

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner