Љекари шокирани призором након напада пса: ''Питбул је прогутао дијете угризима''

Извор:
Телеграф
08.12.2025
08:22
Коментари:0
Наставља се истрага смрти 2-годишњег Леа на Закинтосу, док нова свједочења и докази бацају свјетло на историју напада питбула, ког је породица покупила са улице.
Пас се по налогу тужиоца налази у склоништу, док ће петочлани одбор у наредним данима одлучити да ли ће бити убијен или ће остати под заштитом. Локална заједница и власти су и даље шокиране овим случајем.
Савјети
Гдје је право мјесто за јелку у дому?
Власти истражују тачне догађаје који су довели до напада, а посебно како је дијете завршило у подручју гдје је пас био везан.
Родитељи дјетета, који су првобитно ухапшени због занемаривања надзора над малољетним лицем, пуштени су по налогу тужиоца. Власти испитују свједочења комшија и људи који су знали да је породица систематски бринула о напуштеним животињама.
Свједочење оца малог Леа је шокантно, јер описује драматичне тренутке непосредно прије смртоносне повреде дјетета.
"Моје дијете је вриснуло, а ја сам потрчао. Нисам ништа друго чуо, нити се ичега другог сјећам послије тога. Загрлио сам га, он ме је погледао, осмјехнуо ми се и само затворио очи", рекао је отац.
Економија
ТЕ Угљевик поново није на мрежи
Према његовим ријечима, пас је био везан у дворишту, након што су га прије неколико дана пронашли у лошем стању испред куће.
Леови родитељи су често на друштвеним мрежама објављивали фотографије животиња о којима су бринули. Мали Лео, који је прије само неколико дана прославио други рођендан, појављује се на многима од њих.
Посебно су шокантна свједочења медицинског особља које је видјело дијете након бруталног напада пса.
"Колеге, када су видјеле дијете које је пас буквално прогутао смртоносним угризима по врату, глави и лобањи... рекле су ми да никада у животу нису видјеле такав призор", рекао је предсједник ПОЕДИН-а, Михалис Јанакос, описујући тежину повреда.
Друштво
Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?
Додао је да је ЕКАБ уложио велики напор да оживи дијете током трансфера из села у болницу, али безуспјешно.
"Дијете је одведено у болницу практично мртво", напоменуо је. Мајка двогодишњака је и даље у болници у стању шока.
Љекари у болници на Закинтосу наглашавају да су повреде биле изузетно озбиљне и да га, упркос напорима, није било могуће одржати у животу.
Питбул који је напао дијете наводно је био луталица и појавио се испред породичне куће неколико дана раније. Родитељи су се бринули о њему, као што су то чинили са многим другим животињама, и привремено су га смјестили док не пронађу некога да га усвоји.
Кошарка
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана
Власти испитују историју животиње, ситуацију у којој се налазила и факторе који су могли допринијети њеној агресивној реакцији.
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму