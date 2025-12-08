Смањена видљивост због магле

Извор:
АТВ
08.12.2025
07:57
Коментари:0
У већини крајева у Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћа се по мокрим или влажним коловозима, уз смањену видљивост због магле у котлинама и дуж ријека.
Поледица се може очекивати на дионицама преко планинских превоја, на мостовима и прилазима тунелима.
Свијет
Дјечак страдао у подметнутом пожару
Због пораста температуре током дана учестали су одрони, а из Ауто-мото савеза /АМС/ издвајају путеве Бањалука - Црна Ријека, Карановац - Кнежево, Сарајево - Фоча и Рогатица - Вишеград.
Због радова на магистралном путу Рача - Бијељина саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова, док на дионици магистралног пута Гојсовац - Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја.
У току су и радови на санацији магистралног пута од Брчког до Брезова Поља. Одвијање саобраћаја изводи се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Добро Поље - Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у тунелу.
Свијет
Талас повукао туристе у море, има мртвих и несталих
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац - Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац - Прњавор - Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
На путу Билећа - Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Повремена обустава саобраћаја актуелна је на на магистралном путу Брчко - Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица - Приједор, затим у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар - Вишеград, те на путним правцима Челинац - Котор Варош, Челинац - Укрина и Укрина - Клупе, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.
Друштво
У Српској рођено 12 беба
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука - Градишка и Бањалука - Добој.
На дионицама магистралних путева Приједор - Козарац - Ламовита, Црквина - Модрича и Руданка - Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци - Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација.
Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ауто-мото
Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?
Минирање је најављено у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница - Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац - Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача - Ново Горажде.
На тим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић -Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац - Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор - Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик - Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На дионици ауто-пута Подлугови - Сарајево сјевер у ФБиХ, због изградње букобрана, на мјесту радова саобраћај се одвија претицајном траком.
Ауто-мото
Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?
Због радова на замјени расвјетних тијела за саобраћај је затворена цијев у тунелу Игман, на дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута, уз постављену саобраћајну сигнализацију, све до завршетка радова.
Због радова на дионици ауто-пута Какањ - Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.
На дионици магистралног пута Јабланица - Блидиње путничка возила до три и по тоне саобраћају отежано, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.
Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац - Олово, Јајце - Црна Ријека, као и на улазу у Неум.
Свијет
Дјевојке подметнуле 18 пожара из досаде
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
АМС подсјећа да се, због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, на граничним прелазима могу очекивати дужа задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.
Свијет
Трамп разочаран у Зеленског
Из АМС-а апелују да возачи возе максимално опрезно, да држе одстојање између возила и да на пут не крећу без зимске опреме.
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму