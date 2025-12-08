Славимо Светог Климента: Данас не треба радити тешке физичке послове

Извор:
Агенције
08.12.2025
07:08
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају епископа римског, Светог свештеномученика Климента.
Рођен је у Риму као припадник царског рода и савременик светих апостола. Једном, док му је мајка са двојицом браће пловила лађом, бура их је однијела у непознатом правцу. Отац је кренуо да их тражи, па се и он изгубио. Тада је Климент пође да пронађе родитеље и браћу. У Александрији је упознао апостола Варнаву, потом се придружио апостолу Петру, чији су следбеници били његова два брата, Фаустин и Фаустинијан. Промислом Божјим апостол Петар наиђе на мајку Климентову као старицу просјакињу, а потом и на оца.
И тако се опет саставила цијела породица и као сви хришћани вратили су се у Рим. Климент се није одвајао од великог апостола, који га је поставио за епископа пре своје смрти. Са пламеном ревношћу управљао је Климент црквом Божјом и преобраћао је у вјеру Христову из дана у дан велики број невјерника. Одредио је седам брзописаца да пишу житија хришћанских мученика који су у то вријеме страдали у свог Господа.
Цар Трајан га је протерао у Херсон, гдје је Климент нашао око двије хиљаде изгнаних хришћана. Сви су запослени на тешком послу тесања камена на једном безводном мјесту.
Република Српска
Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а
Зато што је велики дио свог мученичког живота провео у затвору и мучењу, у неким крајевима Србије вјерује се да нико не би требало да дира ножеве и остале оштре предмете како не би "поврјеђивао" ране Светог Климента. Такође, иако није црвено слово, требало би избјегавати тежак, физички рад и сређивање дома већ дан провести са породицом и пријатељима и на овај начин прославити успомену на живот и велика дјела Свештеномученика Климента.
Климента су примили хришћани са великом радошћу и он им је био живи и извор утјехе. Молитвом својом извео је воду из земље и обратио у хришћанство толики број невјерних мјештана да се за једну годину подигло на том мјесту седамдесет пет цркава.
Да не би ширио даље вјеру Христову, Климент је осуђен на смрти утопљен у море с каменом око врата. Мошти његове чудотворне извађене су из мора тек у вријеме Кирила и Методија.
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму