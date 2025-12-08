Logo
Минић наставља консултације за израду буџета

АТВ

08.12.2025

07:00

Минић наставља консултације за израду буџета
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић наставља консултације за израду буџета за наредну годину и то са представницима универзитета, младих и представницима општина са српском већином у Федерацији БиХ.

Минић ће прво о буџету разговарати са представницима Универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, те члановима Уније студената и Омладинског савјета.

Саво Минић

