Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

07.12.2025
14:47
Коментари:3
Поновљено бројање резултата из Добоја у Сарајеву је коначну разлику између кандидата промијенило за 0,87 одсто и то је још једна потврда да интегритет изборног процеса на пријевременим изборима није нарушен, изјавио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
С друге стране, додао је Ковачевић, чињеница да је опозиција доживјела дванаести узастопни изборни пораз, а да ниједном није признала пораз и честитала побједнику, говори да они немају никакав интегритет.
"Тактика проблематизовања резултата у свим срединама у којима си изгубио изборе је заиста оригинална и генијална досјетка вјечних изборних губитника", нагласио је Ковачевић.
Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у
Он је истакао да није битно што су изборе изгубили када они признају само резултате са мјеста гдје су побиједили.
"Зато они сваки пораз проглашавају побједом и сами себе проглашавају предсједницима. Ускоро ће вјероватно почети тврдити да су супермени, наполеони, цареви... Или прије везири. Тешка прича", објавио је Ковачевић на "Иксу".
