Послала отровне малине да би се осветила љубавнику: Страдале невине дјевојчице

Извор:
Курир
07.12.2025
21:47
Коментари:0
Жена Зулма Гузман Кастро осумњичена је да је наводно послала теглу отровних малина како би се осветила свом љубавнику, а од којих су умрле двије дјевојчице, након што су конзумирале отровно воће.
Воће је послато куриром као поклон породици њеног наводног љубавника. Сумња се да је он био мета напада.
Сцена
Реља и Маја снимили врели спот, одмах се огласила Николија
Међутим, тринаестогодишња Емилија Фореро и њена четрнаестогодишња другарица Инес де Бедут појеле су воће и убрзо након тога преминуле.
Случај се догодио између 5. и 9. априла ове године, на сјеверу пријестонице Колумбије, када су малољетнице почеле да показују симптоме тровања.
Форензичке истраге су утврдиле да је талијум, високо токсичан метал ограничене употребе, био присутан у малинама преливеним чоколадом које су конзумирале сатима раније.
Још једна дјевојчица је претрпјела тешка неуролошка и физичка оштећења. То се десило зато што су малине биле контаминиране талијумом, тешким металом без боје и мириса.
За Кастром је сада издата међународна потјерница због убиства. Према извјештајима, она је напустила Колумбију убрзо након инцидента и првобитно отпутовала у Аргентину. Такође се наводи да је касније посјетила земље попут Бразила, Шпаније и Уједињеног Краљевства.
Свијет
Узбуна у Холандији: Полетјели борбени авиони
Смрт двије девојчице, Емилије Фореро и Инес де Бедут, изазвала је негодовање широм земље, посебно због окрутности чина и младости жртава.
Тужиоци у земљи су потом позвали Интерпол да ухапси Кастрову, која је наводно имала аферу са Инесиним оцем, Хуаном де Бедутом.
Први трагови појавили су се на снимцима са сигурносних камера у насељу Росалес, које су забиљежиле достављача на бициклу како доставља малине преливене чоколадом контаминиране талијумом. Када је испитан, младић је потврдио да се сјећа доставе и одвео је истражитеље до зграде из које је - према његовим ријечима - добио упутство да пошаље пакет.
Та локација, у почетку само референтна тачка, постала је нит која је навела власти да истраже улогу коју је Кастрова наводно имала.
Према истражним документима, око средине октобра издата је наредба да се прате комуникације са најмање четири мобилна телефона повезана са случајем, укључујући гласовне и текстуалне поруке.
До тада је форензички извјештај већ закључио да је смрт дјевојчица посљедица убиства тровањем талијумом: метал је идентификован и у биолошким узорцима и у воћу које су конзумирале.
Друштво
Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике
Та пресуда је појачала линију истраге која указује на Кастрову, жену која је изградила каријеру као предузетник у сектору електричних возила. Ова пословна жена је почела да се појављује у досијеу случаја када се чинило да се неколико елемената поклапа око њених кретања, куповина и контаката.
Један од ових елемената односи се на инцидент који се догодио мјесецима прије злочина: стари видео на којем жена - чији се идентитет потврђује као Гузман Кастро - глуми да је заинтересована за стан поред стана породице Де Бедут. Према извору блиском случају који је разговарао са ЕЛ ТИЕМПО, ова жена је наводно покушала да инсталира ГПС трагач на једно од породичних возила.
Овом трагу се додаје још један: међу позивима које је достављач примио прије него што је извршио доставу био је број који је изгледа коришћен из Аргентине, земље која се поклапа са једном од њених недавних туристичких дестинација.
Истрага је такође значајно промијенила курс када је достављач испричао да га је у стану близу парка у 93. улици, гдје је добио упутства за доставу, дочекао човјек који је тврдио да познаје Кастрову.
Сви ови елементи, додани токсиколошком извјештају и индиректним везама између пословне жене и неколико тачака дуж руте достављача, навели су Тужилаштво да од судије за гаранције затражи међународну потјерницу за женом.
Међутим, Кастро је инсистирала да није била умијешана у смрт Инес и Емилије, тврдећи да су извјештаји који сугеришу да је побјегла из Колумбије нетачни.
Сцена
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета
У саопштењу које је објављено локалним новинским кућама она је рекла:
"Налазим се усред веома озбиљне ситуације, гдје ме оптужују да сам послала отров који је убио двије дјевојчице. Оптужују ме да сам побјегла у Аргентину, а затим у Бразил, Шпанију и Велику Британију. Они који ме познају знају да нисам никуда побјегла. Знају да сам радила у Аргентини и да сам овдје започела мастер студије новинарства. Отишла сам у Шпанију прије више од мјесец дана, са успутним заустављањем у Бразилу, а затим у Велику Британију због мог сина. Мислим да ме оптужују зато што сам имала тајну везу са оцем једне од дјевојчица. Јавни тужиоци ме никада нису обавијестили о било каквој истрази", навела је она, преноси "Курир".
Фудбал
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму