Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

Извор:
Телеграф
07.12.2025
20:25
Коментари:0
Смрт двогодишњег дјечака, који је преминуо на Закинтосу након што га је напао питбул којег су његови родитељи спасили са улице, до сржи је потресао читаву Грчку, али и регион.
Малишан је страдао у суботу 6. децембра, након што га је питбул изуједао по лицу и глави. Напад се догодио у тренутку када се породица враћала из велике куповине и малишан је искористио тренутак непажње родитеља да се приближи боксу гдје је питбул био везан.
Новинари који су данас посјетили имање гдје се трагедија догодила, снимили су и питбула који је јуче изуједао дијете. Чим су пришли боксу, питбул је почео да лаје и да се залијеће на ограду.
Овог питбула је породица спасила са улице прије око два мјесеца и план је био да га збрину, а потом пронађу неког да га узме код себе. Према наводима медија није било пријава нити је установљено да се пас од раније понашао агресивно.
Након трагедије пит бул је синоћ пребачен у прихватилиште по налогу тужиоца, како закон предвиђа.
"Од сутра ће бити предат ветеринару да га прати", изјавио је за ЕРТ градоначелник Закинтоса, Јоргос Стасинопулос. У наредном периоду, петочлана комисија из Патре биће позвана да одлучи да ли питбул треба да буде успаван или смјештен у неко прихватилиште ради заштите.
"Још нико не зна шта се тачно догодило и како је дијете изгубило живот", рекао је Стасинопулос.
Родитељи двогодишњег дјечака, који је у тренутку напада био сам са псом у простору, пуштени су по налогу тужиоца.
Пас је почео да га уједа снажно по цијелом тијелу, нарочито по врату.
Подсјетимо, трагедија се догодила у породичној кући у селу Агиос Леонас на Закинтосу. У тренутку напада, отац је очајнички покушавао да спаси своје дијете из раља подивљалог пса.
Хитна помоћ стигла је до куће која је удаљена око 30 минута од града, али је дијете пребачено у болницу у изузетно критичном стању.
Упркос надљудским напорима љекара у хитној служби да га поврате у живот, дијете је подлегло тешким повредама.
"Никада раније нисмо видјели овакву слику", рекли су шокирани медицински техничари и љекари, описујући стање у којем је несрећни дјечак био.
Према информацијама, родитељи дјетета су љубитељи животиња и често су скупљали напуштене животиње из околине. Питбул је усвојен прије неколико недјеља, док је прије тога живио као напуштен пас у селу, преноси "Телеграф".
