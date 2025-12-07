Logo
Large banner

Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Извор:

Феникс магазин

07.12.2025

17:50

Коментари:

0
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави
Фото: Markus Spiske/Pexels

На игралишту у Штутгарту тешко је повријеђен тинејџер (16), међутим његов живот није у опасности, јављају њемачки медији.

Наводно је раније те ноћи избила свађа, али и туча између неколико особа. На мјесту догађаја патролира полиција.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

Шеснаестогодишњак је касније пронађен с прострелном раном у округу Нордбахнхоф, удаљеном око седам километара. Остаје нејасно како је тинејџер доспио тамо с мјеста злочина у Веилимдорфу.

У сукобу је учествовало између 10 и 15 особа

Након пуцњаве полиција је стигла с 18 возила и осигурала мјесто злочина. Криминалистички истражиоци су оградили игралиште и осигурали доказе. Узрок свађе испрва није био јасан, наводе њемачки медији.

Вода

Бања Лука

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

У сукобу је учествовало између 10 и 15 особа. Полиција још није објавила никакве информације о идентитету учесника, позивајући се на истрагу која је у току.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

3 ч

0
Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Савјети

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

3 ч

0
Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

Занимљивости

Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

3 ч

0
beba

Свијет

Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

3 ч

0

Више из рубрике

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

3 ч

0
Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

Свијет

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

3 ч

0
beba

Свијет

Хорор на мјесту бившег дома: Пронађена масовна гробница са остацима од 800 новорођенчади

3 ч

0
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Свијет

Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner