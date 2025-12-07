Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Извор:
На игралишту у Штутгарту тешко је повријеђен тинејџер (16), међутим његов живот није у опасности, јављају њемачки медији.
Наводно је раније те ноћи избила свађа, али и туча између неколико особа. На мјесту догађаја патролира полиција.
Шеснаестогодишњак је касније пронађен с прострелном раном у округу Нордбахнхоф, удаљеном око седам километара. Остаје нејасно како је тинејџер доспио тамо с мјеста злочина у Веилимдорфу.
У сукобу је учествовало између 10 и 15 особа
Након пуцњаве полиција је стигла с 18 возила и осигурала мјесто злочина. Криминалистички истражиоци су оградили игралиште и осигурали доказе. Узрок свађе испрва није био јасан, наводе њемачки медији.
У сукобу је учествовало између 10 и 15 особа. Полиција још није објавила никакве информације о идентитету учесника, позивајући се на истрагу која је у току.
