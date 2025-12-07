Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

Извор:
Брачни пар Јекел из Њемачке заједно је прославио 100. рођендан.
Марија Јекел рођендан је прославила прије неколико дана, односно мјесец дана након супруга Лудвига. Обоје су рођени 1925. године, а у брачне воде упловили су прије 73 године, пише Билд.
За дуг живот и срећан брак Марија каже да је потребно да свега буде у умјереним количинама.
Њихова кћерка Петра Хартунг напомиње да су заједно ишли у вртић и школу, а активни су и данас.
Марију, бившу канцеларијску службеницу, и Лудвига, бившег рудара, за двије године очекује још један јубилеј - 75 година брака.
Према њемачком Савезном заводу за статистику, број људи старијих од сто година од 2011. порастао је за више од четвртине. Крајем 2024. у Њемачкој их је било око 17.900, наводи "Билд".
