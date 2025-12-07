Logo
Брачни пар заједно прославио 100. рођендан

Агенције

07.12.2025

17:07

Фото: Craig Adderley/Pexels

Брачни пар Јекел из Њемачке заједно је прославио 100. рођендан.

Марија Јекел рођендан је прославила прије неколико дана, односно мјесец дана након супруга Лудвига. Обоје су рођени 1925. године, а у брачне воде упловили су прије 73 године, пише Билд.

За дуг живот и срећан брак Марија каже да је потребно да свега буде у умјереним количинама.

Њихова кћерка Петра Хартунг напомиње да су заједно ишли у вртић и школу, а активни су и данас.

Марију, бившу канцеларијску службеницу, и Лудвига, бившег рудара, за двије године очекује још један јубилеј - 75 година брака.

Према њемачком Савезном заводу за статистику, број људи старијих од сто година од 2011. порастао је за више од четвртине. Крајем 2024. у Њемачкој их је било око 17.900, наводи "Билд".

