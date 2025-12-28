Logo
Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација
Фото: Tanjug/AP/Carl Duyck

Дива француског филма, Брижит Бардо, преминула је након дуже борбе и неколико хоспитализација у претходном периоду.

Током протеклих мјесеци, Брижит Бардо, је неколико пута примљена у болницу у Тулону.

Медији су извјештавали да је новембру била десет дана у болници. Глумица је прије тога, у октобру, такође била хоспитализована због, како је тада саопштено, мање операције.

Због ширења различитих и нетачних информација, њена фондација је тада објавила поруку у њено име.

"Госпођа Брижит Бардо жели да поручи да се опоравља, да цени поштовање њене приватности и позива све да остану мирни. Жели да увери све оне који су искрено забринути за њу. Шаље им ову поруку: 'Шаљем вам пољупце свима'", рекли су тада.

Подсјећамо, Брижит Бардо је преминула у 92. години.

Брижит Бардо

