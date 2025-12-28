Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

Извор:
Дива француског филма, Брижит Бардо, преминула је након дуже борбе и неколико хоспитализација у претходном периоду.
Током протеклих мјесеци, Брижит Бардо, је неколико пута примљена у болницу у Тулону.
Медији су извјештавали да је новембру била десет дана у болници. Глумица је прије тога, у октобру, такође била хоспитализована због, како је тада саопштено, мање операције.
Због ширења различитих и нетачних информација, њена фондација је тада објавила поруку у њено име.
"Госпођа Брижит Бардо жели да поручи да се опоравља, да цени поштовање њене приватности и позива све да остану мирни. Жели да увери све оне који су искрено забринути за њу. Шаље им ову поруку: 'Шаљем вам пољупце свима'", рекли су тада.
Подсјећамо, Брижит Бардо је преминула у 92. години.
