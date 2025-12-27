Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Извор:
Политичар Чеда Јовановић развео се након вишедеценијског брака, а сада живи са својим пријатељем Ацом Косом.
Они су нераздвојни, а како је рекао Кос, откако живи с њим, његов живот је најсуровија и најнеправеднија борба од које не одустаје.
- Све поломљене ноге, руке, операције кољена, кичме њега су само учиниле јачим у фанатичној борби за оно што је суштина његовог живота. Срећа породице, пријатеља, његовог друштва, свих дивних људи које је кроз живот упознао, борба за правду коју доживљава другачије од свих вођен урођеним инстинктом и односом са људима уз које је живио и свиме што је преживио у најдраматичнијим догађајима који су одређивали, одређују и одређиваће судбину свих нас. Не знам да ли ће му судбина дозволити да се врати у политику. Упркос свему боримо се за живот у који вјерујемо, ето то вам је његово - између осталог је написао у емотивној објави Аца Кос.
У медијима су процуриле информације да њих двојица спремају вјенчање, а Јовановић је то оштро демантовао.
- Био сам данас у МУП-у. Видио сам Чеду Јовановића. Баш је био љут. Говорио је да не може да вјерује на шта су људи спремни. Да све има своје границе и да неће више да толерише глупости. Нисам разумио о чему се ради, али послије кад сам прочитао вијест сам схватио да је вјенчање у питању. Џип им је био паркиран испред - рекао је извор Курира.
