Logo
Large banner

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Извор:

Курир

27.12.2025

21:05

Коментари:

0
Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом
Фото: Printscreen/Instagram

Политичар Чеда Јовановић развео се након вишедеценијског брака, а сада живи са својим пријатељем Ацом Косом.

Они су нераздвојни, а како је рекао Кос, откако живи с њим, његов живот је најсуровија и најнеправеднија борба од које не одустаје.

- Све поломљене ноге, руке, операције кољена, кичме њега су само учиниле јачим у фанатичној борби за оно што је суштина његовог живота. Срећа породице, пријатеља, његовог друштва, свих дивних људи које је кроз живот упознао, борба за правду коју доживљава другачије од свих вођен урођеним инстинктом и односом са људима уз које је живио и свиме што је преживио у најдраматичнијим догађајима који су одређивали, одређују и одређиваће судбину свих нас. Не знам да ли ће му судбина дозволити да се врати у политику. Упркос свему боримо се за живот у који вјерујемо, ето то вам је његово - између осталог је написао у емотивној објави Аца Кос.

ceda 830x553

Србија

Узнемирујући снимак Чеде Јовановића: Једва стоји, плаче и носи гипс на руци

У медијима су процуриле информације да њих двојица спремају вјенчање, а Јовановић је то оштро демантовао.

- Био сам данас у МУП-у. Видио сам Чеду Јовановића. Баш је био љут. Говорио је да не може да вјерује на шта су људи спремни. Да све има своје границе и да неће више да толерише глупости. Нисам разумио о чему се ради, али послије кад сам прочитао вијест сам схватио да је вјенчање у питању. Џип им је био паркиран испред - рекао је извор Курира.

Подијели:

Таг:

Čeda Jovanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Сцена

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

3 мј

0
Чеда Јовановић поново у болници

Сцена

Чеда Јовановић поново у болници

3 мј

0
Хитно оперисан Чеда Јовановић

Сцена

Хитно оперисан Чеда Јовановић

5 мј

0
Чеда Јовановић поново о бившој жени: Бјежао сам од ње, а она је ко зна колико пута умрла због мене

Сцена

Чеда Јовановић поново о бившој жени: Бјежао сам од ње, а она је ко зна колико пута умрла због мене

7 мј

0

Више из рубрике

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Сцена

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

6 ч

0
Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

Сцена

Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

9 ч

0
Били су велики хуманитарци: Милена Дравић и Гага Николић новац за аутомобил дали за лијечење дјечака

Сцена

Били су велики хуманитарци: Милена Дравић и Гага Николић новац за аутомобил дали за лијечење дјечака

10 ч

0
Преминуо гитариста групе "The Cure"

Сцена

Преминуо гитариста групе "The Cure"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

22

01

Податак који јасно показује распад Партизана

21

44

Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

21

35

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

21

30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner