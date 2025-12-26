Logo
Преминуо гитариста групе "The Cure"

Агенције

26.12.2025

21:35

Гитариста групе "The Cure", Пери Бамонт, преминуо је у 65. години, саопштили су чланови бенда.

На званичном сајту бенда, дан послије католичког Божића, потврђена је тужна вијест да је музичар преминуо након кратке болести.

Рок легенде, чију тренутну поставу чине Роберт Смит (65), Сајмон Галуп (64), Роџер О’Донел (69), Џејсон Купер (57) и Ривс Гебрелс (68), посљедњи пут су се нашли на врху званичне топ-листе албума са издањем Wish из 1992. године.

Таг:

музичар

