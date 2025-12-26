Преминуо гитариста групе "The Cure"

Извор:
Гитариста групе "The Cure", Пери Бамонт, преминуо је у 65. години, саопштили су чланови бенда.
На званичном сајту бенда, дан послије католичког Божића, потврђена је тужна вијест да је музичар преминуо након кратке болести.
From The Cure’s official website. Perry Bamonte has passed away. https://t.co/STzJ8D1KPB pic.twitter.com/FbzqPtZlo4— The Cure Forever (@TheCureForever_) December 26, 2025
Рок легенде, чију тренутну поставу чине Роберт Смит (65), Сајмон Галуп (64), Роџер О’Донел (69), Џејсон Купер (57) и Ривс Гебрелс (68), посљедњи пут су се нашли на врху званичне топ-листе албума са издањем Wish из 1992. године.
