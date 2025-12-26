Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Извор:
Марија Шерифовић веома је активна на платформи под називом Јујтјуб, гдје редовно објављује видее у којима показује како изгледа њен дан, али и путовања на којима се често налази.
Сада је у оквиру одговарања на питања, која су јој људи постављали путем друштвених мрежа, испричала причу како је због фана завршила са крагном на врату.
"Пришла ми је особа док сам била на вечери са захтјевом да се фотографише, на шта сам, наравно пристала. Након тога, поново ме је упитала за фотографију јер јој се није допала, на шта сам поново пристала. Сљедећи захтјев је био да се фоткам и са сестром. Потом смо отишли у диско, који је био у оквиру тог локала", започела је Марија.
"Особа ми је поново пришла, када сам помислила: 'Шта сад више још?' Код особе сам изазвала бијес, па је настала гурка", наставља причу пјевачица.
"Гурнула је руку преко мојих пријатеља и обезбјеђења и ухватила ме за врат. Стегла ме је јако из чега сам се ја измигољила, али сам чула 'крц' јак. Након тога сам носила крагну, јер ми је био повријеђен пршљен", испричала је Шерифовићева у свом јутјуб видеу.
