Ево колика казна пријети мајци која је оставила бебу у кеси поред контејнера

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Александре С. (19) због сумње да је 29. августа покушала да лиши живота своје дијете женског пола, рођено 9. августа.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеној се на терет ставља кривично дјело тешко убиство у покушају, саопштено је из тог тужилаштва.
Тужилаштво је предложило суду да Александри С. продужи притвор јер је за кривично дјело које јој се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
Постоји оправдана сумња да је окривљена 29. августа 2025. године око 6.15 часова на територији ГО Земун, док су њен ванбрачни супруг, отац дјетета С. П, и заједничко малољетно дијете спавали, изашла из куће и са собом повела новорођенче (оштећену) и крећући се Дунавском улицом дошла до раскрснице са улицом Прегревица, гдје је новорођенче оставила иза контејнера за смеће и трафо станице, у шипражју које је прекривено сувим гранама, у пресавијеној пластичној кеси, умотано у пешкир, ван домета и погледа људи.
Новорођенче је пронашла М. М, која је пролазила улицом Прегревица и поред контејнера застала како би нахранила мачке.
