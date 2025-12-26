Logo
Large banner

Ево колика казна пријети мајци која је оставила бебу у кеси поред контејнера

Извор:

Телеграф

26.12.2025

09:42

Коментари:

0
Beba pronađena u Zemunu
Фото: Printscreen/Telegraf

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Александре С. (19) због сумње да је 29. августа покушала да лиши живота своје дијете женског пола, рођено 9. августа.

Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеној се на терет ставља кривично дјело тешко убиство у покушају, саопштено је из тог тужилаштва.

aca lukas beovizija screenshot youtube

Сцена

Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Тужилаштво је предложило суду да Александри С. продужи притвор јер је за кривично дјело које јој се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Постоји оправдана сумња да је окривљена 29. августа 2025. године око 6.15 часова на територији ГО Земун, док су њен ванбрачни супруг, отац дјетета С. П, и заједничко малољетно дијете спавали, изашла из куће и са собом повела новорођенче (оштећену) и крећући се Дунавском улицом дошла до раскрснице са улицом Прегревица, гдје је новорођенче оставила иза контејнера за смеће и трафо станице, у шипражју које је прекривено сувим гранама, у пресавијеној пластичној кеси, умотано у пешкир, ван домета и погледа људи.

Сок од целера

Савјети

Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Новорођенче је пронашла М. М, која је пролазила улицом Прегревица и поред контејнера застала како би нахранила мачке.

Подијели:

Тагови:

majka

Београд

dijete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Херпес на усни

Савјети

Кућни трикови који помажу при првим симптомима херпеса

2 ч

0
Дошао у болницу крвав, па испричао нестварну причу: Отели га, мучили, па му узели "порше"

Хроника

Дошао у болницу крвав, па испричао нестварну причу: Отели га, мучили, па му узели "порше"

2 ч

0
У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Друштво

У дијеловима БиХ јутрос минус пет

2 ч

0
Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу

Свијет

Тинејџер погодио трудницу циглом: Исход фаталан и по њу и по бебу

2 ч

0

Више из рубрике

Дошао у болницу крвав, па испричао нестварну причу: Отели га, мучили, па му узели "порше"

Хроника

Дошао у болницу крвав, па испричао нестварну причу: Отели га, мучили, па му узели "порше"

2 ч

0
Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Хроника

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

14 ч

0
Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

Хроника

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

17 ч

0
Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

Хроника

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

12

02

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

12

02

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

12

01

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

11

56

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner