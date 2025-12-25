Logo
Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

Извор:

Телеграф

25.12.2025

18:52

Коментари:

0
Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу
Фото: screenshot / Instagram / mmijatovic_official

У Буковцу код Новог Сада је у поподневним часовима дошло до великог пожара, услед чега је изгорјела кућа.

Како се види на снимку који је објавила Инстаграм страница 193нс_рс, ватра је прогутала читав објекат.

У тренутку пожара, дошло је до и до експлозије плинске боце услед чега је дошло до урушавања крова.

На лицу мјеста налазе се три ватрогасна возила.

Како пише Телеграф, нема повријеђених.

