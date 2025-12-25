Откривено ко је пуцао у вођу навијача који је био с Алибегом

Извор:
Блиц
25.12.2025
15:26
Припадници Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе за град Београд, УКП, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду идентификовали су извршиоца кривичног дјела тешко убиство у покушају од 6. децембра 2025. године када је у ресторану у Новом Београду из ватреног оружја испаљено више пројектила према тридесетогодишњем мушкарцу.
Полицијски службеници поднијели су кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву у Београду, Одјељењу за малољетнике, против шеснаестогодишњака за којим је расписана потрага, због постојања основа сумње да је извршио ово кривично дјело као и кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Кривична пријава поднијета је и против И. Л. (40) за којим је такође расписана потрага, због постојања основа сумње да је помагао у извршењу наведеног кривичног дјела.
Кривичном пријавом за помагање у овом кривичном дјелу обухваћен је и В. П. (30) који се терети и за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Он је ухапшен 8. децембра и, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду због постојања основа сумње да је спремао извршење кривичног дјела тешко убиство над четрдесетшестогодишњим држављанином Црне Горе.
Подсјетимо, нападач обучен у црно, на ногама је имао бијеле патике, а на глави капуљачу, ушетао је у новобеоградски ресторан "Дурмитор" и у Немању Крстића (30) испалио цијели шаржер.
Одмах након тога се дао у бијег. Убрзо је откривено да је Крстић био у друштву Ненада Алајбеговића званог Алибег који је до сада најмање десет пута био на мети нападача. Полиција утврђује да ли је Алајбеговић заправо био мета, односно да ли је нападач грешком у Крстића сасуо рафал.
До пуцњаве је дошло у суботу 6. децембра, увече око 21 сат у ресторану "Дурмитор" на Новом Београду.
На лице мјеста убрзо је стигла полиција и Хитна помоћ, а утврђено је да је Немања Крстић упуцан са више метака и хитно је превезен у болницу.
Како је са лица мјеста јавио репортер "Блица", у ресторану се налазио Ненад Алајбеговић звани Алибег који је давао полицији изјаву о томе шта се тачно догодило у ресторану. У једном тренутку, у пратњи мушке особе, напустио је ресторан, али је прије уласка у аутомобил погледао испод њега.
Очевидац пуцњаве у ресторану испричао је за "Блиц" да је мушкарац са капуљачом пришао столу за којим су сједили Крстић и Ненад Алајбеговић.
"Гледао је у телефон, а онда застао, извадио пиштољ и пуцао три-четири пута. Алибег је побјегао уз степенице, а овај је пришао момку у ког је пуцао и испалио још неколико хитаца", прича очевидац.
Како додаје, нападач је стајао око 45 секунди изнад њих, а када се Крстић окренуо и погледао га, нападач је испалио рафал.
Они су, како додаје, сједили до тоалета, поред шанка и улаза у кухињу на првом нивоу.
Иначе, Алајбеговић је најмање 10 пута досад избјегао смрт, а био је и вођа навијачке групе "Забрањени".
Алајбеговић је био мета напада и 8. јула ове године када је непозната особа испалила више метака у правцу Алибега који се налазио у аутомобилу, на мјесту возача. Он је тада остао неповријеђен.
Прије пет година, у ноћи између 21. и 22.јуна испред своје зграде на Новом Београду, Алајбеговић је тешко рањен, а снимак пуцњаве се појавио на друштвеним мрежама.
