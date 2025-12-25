Logo
Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Извор:

Телеграф

25.12.2025

15:12

Фото: Pixabay

У Дијарбакиру, Турској, мајка која је доживјела нервни слом бацила је своју тромјесечну бебу кроз прозор са четвртог спрата свог дома.

Несрећна беба је преминула на лицу мјеста, а мајка је приведена, преноси "Хуријет".

Инцидент се догодио у јутарњим сатима у стамбеној згради у 477. улици у насељу Фират у округу Кајапинар. Наводно је Н.Е, која се породила прије три мјесеца, доживјела нервни слом из непознатог разлога.

Н.Е, која наводно пати од психолошких проблема, бацила је своју тромјесечну бебу кроз прозор стана свог свекра на четвртом спрату, гдје је била у посјети. Након обавјештења, на лице мјеста су послате екипа хитне помоћи и полиције.

Медицинске екипе су утврдиле су смрт тромјесечне бебе на лицу мјеста. Беживотно тијело бебе је пребачено у мртвачницу ради обдукције.

Покренута је свеобухватна истрага о убиству, преноси "Телеграф".

