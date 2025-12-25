Кремљ о Зеленском: Може ли он уопште да доноси адекватне одлуке

Извор:
РТ Балкан
25.12.2025
11:57
Коментари:0
У Кремљу су, након божићног обраћања шефа кијевског режима Владимира Зеленског, изразили сумњу у његову способност да доноси адекватне одлуке у вези са процесом регулисања сукоба, саопштио је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Видјели смо поруку поводом заиста чудног јучерашњег божићног обраћања Зеленског. Некултурно, огорчено. Подсјећа на слабо урачунљиву особу. Намеће се питање да ли је он уопште способан да доноси адекватне одлуке у правцу регулисања политичким и дипломатским средствима", поручио је Песков.
Регион
Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста
Раније је Зеленски у божићном обраћању нацији, као велики вјерник, искористио прилику да, без директног помињања имена, упути поруку за коју се сматра да је била упућена руском предсједнику Владимиру Путину, рекавши да "неки желе да он нестане", прије него што је позвао грађане да се моле за мир у Украјини, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму