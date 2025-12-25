Logo
Парежанин: Срамна и бесмислена одлука ЦИК-а

Извор:

СРНА

25.12.2025

11:44

Мидораг Парежанин
Фото: СРНА

Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин назвао је срамном и бесмисленом одлуку Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ да понови пријевремене предсједничке изборе на 136 бирачких мјеста у Републици Српској.

Парежанин је рекао да ће у Билећи избори бити поновљени на једном изборном мјесту у селу Врањска, али да је изненађен тиме јер је све било регуларно спроведено, нагласивши да је прије неколико дана у контактима Општинске изборне комисије са ЦИК-ом речено да је све у реду.

Он је навео да су избори поништени на једном изборном мјесту и да је то наводно везано за фалсификовање потписа, те ће зато само на том мјесту и бити поновљени.

Додао је и да још није познато када ће то бити.

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ донијела је јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, на коју постоји могућност жалбе.

Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Билећа

ЦИК БиХ

