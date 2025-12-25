Парежанин: Срамна и бесмислена одлука ЦИК-а

Извор:
Начелник општине Билећа Миодраг Парежанин назвао је срамном и бесмисленом одлуку Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ да понови пријевремене предсједничке изборе на 136 бирачких мјеста у Републици Српској.
Парежанин је рекао да ће у Билећи избори бити поновљени на једном изборном мјесту у селу Врањска, али да је изненађен тиме јер је све било регуларно спроведено, нагласивши да је прије неколико дана у контактима Општинске изборне комисије са ЦИК-ом речено да је све у реду.
Он је навео да су избори поништени на једном изборном мјесту и да је то наводно везано за фалсификовање потписа, те ће зато само на том мјесту и бити поновљени.
Додао је и да још није познато када ће то бити.
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ донијела је јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, на коју постоји могућност жалбе.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
