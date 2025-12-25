Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга

25.12.2025
11:21
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са представницима Удружења хирурга Републике Српске и Удружења ендоскопских хирурга Србије.
Разговарано је о стању у здравственом сектору Републике Српске, раду удружења и о одржавању напредног курса лапароскопске колоректалне хирургије, који се данас и сутра одржава у Бањалуци. На њему ће учествовати медицинари из свих здравствених установа из Републике Српске.
Премијер Минић истакао је да Република Српска има висок ниво здравствених услуга, које могу да испуне све захтјеве грађана. Похвалио је одржавање дводневног курса на којем ће медицински стручњаци моћи да размијене искуства у раду, те истакао да му је посебно драго што су изабрали да се у Бањалуци одржи први овакав курс.
Премијер Минић је рекао да ће Удружење хирурга имати подршку Владе и ресорног министарства.
Предсједник Удружења хирурга Републике Српске Зоран Алексић се захвалио премијеру Минићу на пријему, те је додао да пацијенти у Републици Српској имају најсавременије хируршке стандарде који могу да се добију.
Предсједник Удружења ендоскопских хирурга Србије Миљан Ћеранић рекао је да ће на курсу учествовати искусни стручњаци из више области и да ће имати прилику да пренесу знање и искуство.
Састанку је присуствовао министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.
