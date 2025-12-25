Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

Извор:
АТВ
25.12.2025
08:22
Коментари:0
У Бањалуци ће данас бити одржан састанак владајуће коалиције у Републици Српској.
Након састанка, који почиње у 13.00 часова, биће одржана сједница Извршног комитета СНСД.
Здравље
Дјечак добио богиње и високу температуру, па умро за 3 дана: Огласио се отац малишана
Подсјећамо, ЦИК БиХ је донио јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
10 ч1
Република Српска
14 ч13
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму