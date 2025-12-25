Дјечак добио богиње и високу температуру, па умро за 3 дана: Огласио се отац малишана

25.12.2025
08:13
Коментари:0
Деветогодишњи дјечак из Бара Амар, изненада је преминуо у новембру ове године, а само три дана пре смрти дијете је имало богиње и високу температуру. Отац преминулог дјечака, Мухарем Рашкетић рекао је тамошњим медијима да је обдукциони налаз коначно готов.
Дјечак је изненада преминуо 15. новембра. Како преноси Приморски портал, три дана прије кобног догађаја дечак је добио богиње, имао је високу температуру због чега су га родитељи неколико пута водили код љекара.
Приморском порталу је потврђено да су родитељи дијете повели на преглед и педијатру у Општу болницу Бар током ноћи између петка и суботе. Међутим, дежурни педијатар је процијенио да те ноћи пацијента не хоспитализује. Здравствено стање дјечака се додатно погоршало у наредних неколико сати. У суботу ујутру дјечак је преминуо.
"На основу обдукционог налаза, микроскопског прегледа ткива и органа, допунских анализа и података из медицинске документације, смрт је природна и наступила је усљед бактеријског тровања крви (сепсе) као компликације овчијих богиња, наводи се у обдукционом налазу", рекао је Рашкетић.
Сцена
Милица Тодоровић се огласила пред порођај
Његова породица тражи правду са намјером да се никада ниједном дјетету, нити родитељима не понови трагедија коју су доживјели.
"Изгубили смо нашег Амара. Од те дјечије болести, наш син никада раније није имао здравствене проблеме. Након што је добио богиње, седам пута смо водили дијете у четири здравствене установе. Нико од љекара није тражио да се ураде лабораторијске анализе. Дијете није имало терапију тих неколико дана, а било му је све лошије. Говорили су „то су богиње“. Боли нас што је у 21. веку наш син умро од сепсе. Знам да мог сина не могу вратити. Тражим правду како се никада никоме овако нешто не би догодило", рекао је Рашкетић.
Водили дете у четири болнице
Приморском порталу су у Вишем државном тужилаштву потврдили да је љекар обдуцент и вјештак доставио мишљење.
"У предмету Вишег државног тужилаштва у Подгорици, формираном поводом смрти дјетета из Бара, по наредби овог тужилаштва обављена је обдукција и достављен обдукциони налаз. У даљем току поступка, тужилаштво ће предузети све мјере и радње за којима се укаже потреба у циљу доношења одлуке у предмету", речено је Приморском порталу у Вишем државном тужилаштву.
Бања Лука
Ови дијелови Бањалуке остају без струје
Због теже клиничке слике дјечје болести, богиња, праћене високом температуром, родитељи су за неколико дана водили дјечака у четири здравствене установе: двије приватне у Улцињу и Сутомору, две државне: Клинички центар Црне Горе у Подгорици и Општу болницу Бар у којој је дијете преминуло, 15. новембра.
ВДТ је наложило Управи полиције ОБ Бар да овом тужилаштву достави потребна обавјештења и комплетну медицинску документацију.
(Дан)
Најновије
Најчитаније
09
33
09
30
09
25
09
21
09
11
Тренутно на програму