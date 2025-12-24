Упозорење: Ових 5 пића пијемо сваки дан, а могу да оштете јетру

Извор:
Мондо.ба
24.12.2025
21:00
Коментари:0
Нека од свакодневних пића, за која људи често мисле да су безопасна, па чак и „здрава“, могу временом тихо да оптерете јетру.
Ваша јетра је један од највреднијих органа у тијелу. Она филтрира токсине, помаже варење, регулише шећер у крви и одржава равнотежу цијелог система. Ипак, није неуништива.
Лоше навике, посебно када је ријеч о томе шта пијемо, могу довести до накупљања масти, упала, па чак и дугорочног оштећења јетре. Дакле, ако сте поносни што прескачете пиво или вино, али и даље пијете газиране сокове или преслатке кафе, вријеме је за провјеру стварности. Ево пет популарних напитака који могу непримјетно да оштете вашу јетру:
Здравље
Разара ваше бубреге: Ово пиће је "тихи убица" вашег здравља
Почнимо од очигледног – газирани сокови. Већина нас зна да нису добри ни за линију ни за зубе, али јетра такође трпи посљедице. Сокови су пуни шећера, посебно фруктозе, која се често додаје у облику кукурузног сирупа са високим садржајем фруктозе. Јетра је једини орган који може прерадити велике количине фруктозе, а када је преоптерећена, почиње да претвара шећер у маст. Та маст се временом накупља у јетри и доводи до неалкохолне масне болести јетре.
Ријеч је о подмуклом стању. Најчешће не даје јасне симптоме на почетку, али касније повећава ризик од дијабетеса, срчаних болести и упале јетре. Штавише, не морате бити гојазни нити пити алкохол да бисте развили проблем.
Оне шарене лименке које обећавају „фокус“ или „бесконачну енергију“? И те како имају своју цијену. Енергетска пића садрже огромне количине кофеина, шећера и додатака попут таурина. Посебно се издваја ниацин, који у великим дозама може бити токсичан за јетру.
Здравље
Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе
Како енергетска пића често садрже много више ниацина него што бисте добили из хране, редовно и прекомјерно конзумирање може довести до проблема. Забиљежени су чак и случајеви акутног отказивања јетре код људи који су свакодневно пили више енергетских пића током дужег периода. Иако су то екстремне ситуације, показују колико овакви напици могу оптеретити организам. Уз то, већина енергетских пића препуна је шећера, што додатно појачава штету.
Ово многе изненади – воћни сок. На први поглед делује здраво, али већина куповних сокова је без влакана, оних истих због којих је цијело воће добро за вас, и пуна додатог шећера. Чак и 100% воћни сокови, без додатог шећера, садрже велике количине природног шећера. Без влакана, тијело их брзо апсорбује, а јетра улази у стање преоптерећења.
Студије показују да исхрана богата заслађеним напицима, укључујући сокове, повећава ризик од масне јетре. Пошто се сокови рекламирају као „здрави“, лако је попити чашу или двије сваки дан, не мислећи на дугорочне посљедице.
Обична кафа и чај заправо су прилично добри за јетру. Нека истраживања чак показују да кафа може штитити од болести јетре. Проблем настаје када у шољу додамо шећер, заслађене сирупе, шлаг или заслађене млечне додатке.
Здравље
Како газирана вода утиче на организам?
Онај „фенси“ карамел латте или заслађени ледени чај можда дјелују као ситан ужитак, али сав тај додатни шећер је још један ударац за јетру. Временом доприноси накупљању масти, инсулинској резистенцији и масној јетри. Ако свакодневно пијете кафу или чај са пуно шећера, не брине се само ваш стоматолог – брине се и ваша јетра.
Ово је посебно важно за родитеље. Чоколадно млеко, наизглед безазлено, деца га обожавају. Међутим, већина је пуна шећера, често у истој мјери као газирани сокови. Тај шећер се временом претвара у маст у јетри, што је посебно забрињавајуће код дјеце и тинејџера, преноси Мондо.
Најновије
Најчитаније
21
40
21
39
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму