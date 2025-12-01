Logo

Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе

Супержена

01.12.2025

15:49

Ево зашто бисте требали газирана пића у потпуности избацити из употребе
За многе је чаша омиљеног газираног пића тек повремени ужитак, док је за друге неизоставни дио свакодневног ритуала.

Ипак, иза освјежавајућег укуса и привлачних јмехурића крију се озбиљни здравствени ризици.

Редовно конзумирање газираних пића повезано је с нагомилавањем килограма, проблемима са оралним здрављем, а може утицати и на расположење и квалитет сна.

Стручњак за исхрану др Френки Филипс за ББЦ објашњава да су газирана пића „врло кисела“ и да могу изазвати ерозију зубне глеђи, односно постепено отапање заштитног слоја зуба.

"За разлику од хране која нам даје енергију, витамине, минерале, протеине и влакна, заслађена газирана пића пружају само шећер – и ништа више", истакла је и упозорила на повезаност између њихове конзумације и повећаног ризика од развоја дијабетеса типа 2.

Ако размишљамо о томе да заувијек избацимо газирана пића или нам треба додатна мотивација, ово су могуће позитивне промјене које бисмо могли да осјетимо.

Више енергије

Иако газирани сокови могу привремено да подигну ниво енергије, посебно када смо уморни током дана, тај осјећај кратко траје. Након почетног налета, често долази нагли пад.

То се дешава зато што шећер изазива брзо повећање глукозе у крви, након чега слиједи једнако брз пад. Када престанемо да пијемо газирана пића, ниво енергије постаје стабилнији и осјећамо се мање исцрпљено током дана.

Квалитетнији сан

Многа газирана пића, укључујући и дијеталне верзије, садрже кофеин, што може негативно да утиче на сан – посебно ако их пијемо у вечерњим сатима. Избацивањем таквих напитака, многи примјете да лакше заспу и да им је сан дубљи и квалитетнији.

Без вишка килограма

Газирана пића често садрже скривене калорије које се лако нагомилавају, нарочито када их пијемо свакодневно. Замјеном тих напитака здравијим опцијама уносимо знатно мање калорија, без додатног труда. Осим тога, многи примјећују смањење надутости, јер гасови из газираних пића могу изазвати непријатан осјећај у стомаку.

Љепша кожа

Престанак конзумирања газираних пића може се видјети и на кожи. Шећер може подстаћи упалне процесе у тијелу, што може изазвати акне, сивило, сувоћу или друге проблеме са теном. Избацивањем вишка шећера, кожа често постаје чистија и блиставија већ након неколико недјеља.

Здравији зуби

Газирана пића могу изазвати различите проблеме са зубима – осјетљивост, каријес и оштећење глеђи. Ако их уклонимо из исхране, можемо успорити или спријечити даље оштећење и значајно побољшати орално здравље.

