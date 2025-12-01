Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
01.12.2025
15:39
Коментари:0
Аднан Дидић (37) из Прњавора осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на 15 година затвора због убиства брата Миралема Дидића (47), кога је избо ножем.
Дидић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао. Осим казне затвора изречена му је и мјера обавезног лијечења од зависности од алкохола.
Злочин се догодио у 19. јула 2025. године око 13.30 часова у подруму њихове куће у насељу Бабановци код Прњавора.
Како се наводи у пресуди Аднан је био зависник од алкохола, а критичног дана се налазио у стању препитости са 3,65 g/kg у организму. То га је довело у стање битно смањене урачунљивости и смањену способност схватања управљања својим поступцима.
Послије препирке са братом Миралемом, кога је и претходно злостављао и пријетио да ће га убити, пришао му је док је Миралем лежао на каучу и избо га кухињским ножем по грудном кошу. Радило се о ножу, чија је оштрица дугачка 19cm, а брату је задао седам убода у грудни кош што је довело до масовног унутрашњег крварења и смрти.
Оптужени је раније пред судом признао кривицу, одричући се права на суђење.
”Жао ми је кајем се. То се све десило у пијаном стању”, рекао је Аднан у завршној ријечи.
У образложењу пресуде предсједник судско вијећа Синиша Марковић је рекао да је суд као олакшавајуће околности цијенио признање кривице и искрено кајање оптуженог. Као отежавајуће околности наведени су свирепост и ранија осуђиваност Дидића због насиља у породици.
