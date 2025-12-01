Logo

Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Аутор:

Огњен Матавуљ

01.12.2025

15:39

Коментари:

0
Брата седам пута избо ножем, осуђен на 15 година затвора!

Аднан Дидић (37) из Прњавора осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на 15 година затвора због убиства брата Миралема Дидића (47), кога је избо ножем.

Дидић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао. Осим казне затвора изречена му је и мјера обавезног лијечења од зависности од алкохола.

Злочин се догодио у 19. јула 2025. године око 13.30 часова у подруму њихове куће у насељу Бабановци код Прњавора.

Како се наводи у пресуди Аднан је био зависник од алкохола, а критичног дана се налазио у стању препитости са 3,65 g/kg у организму. То га је довело у стање битно смањене урачунљивости и смањену способност схватања управљања својим поступцима.

Послије препирке са братом Миралемом, кога је и претходно злостављао и пријетио да ће га убити, пришао му је док је Миралем лежао на каучу и избо га кухињским ножем по грудном кошу. Радило се о ножу, чија је оштрица дугачка 19cm, а брату је задао седам убода у грудни кош што је довело до масовног унутрашњег крварења и смрти.

Оптужени је раније пред судом признао кривицу, одричући се права на суђење.

”Жао ми је кајем се. То се све десило у пијаном стању”, рекао је Аднан у завршној ријечи.

У образложењу пресуде предсједник судско вијећа Синиша Марковић је рекао да је суд као олакшавајуће околности цијенио признање кривице и искрено кајање оптуженог. Као отежавајуће околности наведени су свирепост и ранија осуђиваност Дидића због насиља у породици.

Подијели:

Тагови:

пресуда

ubistvo

Прњавор

насиље у породици

Окружни суд Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

10 ч

0
У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана

Хроника

У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана

12 ч

0
Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

Хроника

Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

12 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Шековићи: Пуцао на пса у дворишту породичне куће

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

22

54

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

22

51

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

22

50

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

22

45

Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner