У тешкој несрећи у Минхену погинуо Огњен (21) из Бронзаног Мајдана

У тешкој саобраћајној несрећи која је у суботу навече потресла Минхен живот су изгубила двојица држављана БиХ, док је трећа особа тешко повријеђена.
Судар „реноа“ и „поршеа“, којег је изазвао 19-годишњи возач проласком кроз црвено свјетло, завршио је трагично за три држављанина БиХ који су се налазили у “реноу”.
Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено
Несрећа се догодила 29. новембра 2025. године око 20.05 сати у улици Шлајсхајмер штасе.
„Поршеом“ је управљао 19-годишњи младић из Минхена, а на мјесту сувозача била је његова вршњакиња. Из супротног смјера долазио је „рено“ којим је управљао 27-годишњи држављанин БиХ. Уз њега су била још двојица држављана БиХ 48-годишњак и 21-годишњак.
Возач „реноа“ започео је скретање улијево према улици Макс Диаманд штрасе након што се упалила зелена стријелица. У том тренутку налетио је “порше” који је, према досадашњим полицијским сазнањима, прошао кроз црвено свјетло и великом брзином ударио у „рено“, смрскавши га готово до непрепознатљивости.
Filmreifer Unfall in München: Renault wird mittig zerrissen, Porsche überschlägt sich mehrmals https://t.co/MDMH2XPSQK— tz (@tzmuenchen) November 30, 2025
Синоћ је портал "ГП Маљевац" потврдио идентитет прве погинуле особе – ради се о 48-годишњем Сафету Шахиновићу из Бужима, који већ годинама живи у Минхену.
Према информацијама из круга блиских породици, мушкарци су те вечери кренули на заједничку вечеру.
Јутрос сазнајемо и идентитет друге погинуле особе – ријеч је о 21-годишњем Огњену М., поријеклом из Бронзаног Мајдана код Бање Луке.
Огњен је живио и радио у Њемачкој, а иза себе је оставио супругу и 15-мјесечну бебу. Трећа особа из возила је тешко повријеђена и налази се под медицинским надзором, а ради се о Огњеновом брату.
Полиција наставља опсежну истрагу како би утврдила све околности које су довеле до ове трагедије, укључујући понашање возача “поршеа” и брзину у тренутку удара.
