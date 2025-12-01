Logo

Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

01.12.2025

07:15

Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тешкој саобраћајној несрећи која се десила у суботу у Минхену погинула су двојица држављана БиХ, а још једна особа из БиХ задобила је повреде.

Њихов Рено сударио се са Поршеом чији је возач прошао кроз црвено свјетло. Рено је потпуно уништен, а полиција проводи истрагу како би утврдила све околности несреће, пише Феникс Магазин.

Нијемац (19) из Минхена управљао је Поршеом у смјеру изласка из града. На мјесту сувозача била је његова вршњакиња. Из супротног смјера долазио је Рено којим је управљао 27-годишњи мушкарац из БиХ. У возилу су била још двојица држављана БиХ, 48-годишњак и 21-годишњак, обојица из Минхена.

Возач Реноа планирао је скретање улијево.

Када се упалила зелена стријелица на семафору, возач Реноа започео је скретање, а у том тренутку дошло је до судара с Поршеом. Полиција наводи да је возачу Поршеа свјетло на семафору било црвено.

Порше се преврнуо и завршио на крову. Сви путници, осим возача Поршеа, задобили су повреде. Сувозач из Поршеа и возач Реноа превезени су у болницу с повредама. Двојица путника из Реноа претрпјела су тешке, по живот опасне повреде и преминули су током вечери. Несрећни путници наводно су кренули на заједничку вечеру.

Рено је потпуно уништен, а Порше тешко оштећен. Полиција је одузела возачку дозволу 19-годишњем возачу Поршеа, а оба возила заплијењена су ради вјештачења. Истрага саобраћајне полиције и даље траје.

