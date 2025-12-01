Трагедија у Њемачкој: Погинуле двије особе из БиХ, возач прошао кроз црвено

Извор:
Феникс магазин
01.12.2025
07:15
Коментари:1
У тешкој саобраћајној несрећи која се десила у суботу у Минхену погинула су двојица држављана БиХ, а још једна особа из БиХ задобила је повреде.
Њихов Рено сударио се са Поршеом чији је возач прошао кроз црвено свјетло. Рено је потпуно уништен, а полиција проводи истрагу како би утврдила све околности несреће, пише Феникс Магазин.
Друштво
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе
Нијемац (19) из Минхена управљао је Поршеом у смјеру изласка из града. На мјесту сувозача била је његова вршњакиња. Из супротног смјера долазио је Рено којим је управљао 27-годишњи мушкарац из БиХ. У возилу су била још двојица држављана БиХ, 48-годишњак и 21-годишњак, обојица из Минхена.
Возач Реноа планирао је скретање улијево.
Када се упалила зелена стријелица на семафору, возач Реноа започео је скретање, а у том тренутку дошло је до судара с Поршеом. Полиција наводи да је возачу Поршеа свјетло на семафору било црвено.
Република Српска
Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу
Порше се преврнуо и завршио на крову. Сви путници, осим возача Поршеа, задобили су повреде. Сувозач из Поршеа и возач Реноа превезени су у болницу с повредама. Двојица путника из Реноа претрпјела су тешке, по живот опасне повреде и преминули су током вечери. Несрећни путници наводно су кренули на заједничку вечеру.
Рено је потпуно уништен, а Порше тешко оштећен. Полиција је одузела возачку дозволу 19-годишњем возачу Поршеа, а оба возила заплијењена су ради вјештачења. Истрага саобраћајне полиције и даље траје.
Бања Лука
18 ч2
Сцена
17 ч1
Друштво
17 ч5
Република Српска
17 ч15
Најновије
Најчитаније
15
29
15
26
15
25
15
16
15
16
Тренутно на програму