Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

30.11.2025

21:40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби
Фото: Youtube / Printscreen

Мирко Перковић Поки, познати хрватски пјевач, који је рођен у Ливну, али је дуго година живио у Берлину и био омиљен у хрватској дијаспори, преминуо је у Цириху.

Према информацијама које је добио Фениx-магазин, Перковић је умро након наступа на 15. Ливањској ноћи одржаној у суботу, 29. новембра.

Тачне околности смрти засад су непознате, но његови пријатељи испричали су како је пјевач пронађен у хотелској соби у недјељу око једанаест сати.

Наводе да се Перковић већ током вечери осјећао лоше, због чега су раније прекинули наступ на Ливањској ноћи. Пријатељи су га хтјели одвести у болницу, али он је то одбио, увјеравајући их да му је потребан само одмор јер је дехидрирао.

Нажалост, отишао је у хотелску собу гдје је касније пронађен мртав.

Мирко Перковић Поки био је пјевач и музичар из Ливна који је дуги низ година живио и радио између Берлина и Минхена. Музиком се бавио још од основне школе, свирао је хармонику и клавијатуре те је иза себе имао више од двије деценије музичког искуства.

