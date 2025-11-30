Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

30.11.2025
21:40
Коментари:0
Мирко Перковић Поки, познати хрватски пјевач, који је рођен у Ливну, али је дуго година живио у Берлину и био омиљен у хрватској дијаспори, преминуо је у Цириху.
Према информацијама које је добио Фениx-магазин, Перковић је умро након наступа на 15. Ливањској ноћи одржаној у суботу, 29. новембра.
Тачне околности смрти засад су непознате, но његови пријатељи испричали су како је пјевач пронађен у хотелској соби у недјељу око једанаест сати.
Наводе да се Перковић већ током вечери осјећао лоше, због чега су раније прекинули наступ на Ливањској ноћи. Пријатељи су га хтјели одвести у болницу, али он је то одбио, увјеравајући их да му је потребан само одмор јер је дехидрирао.
Нажалост, отишао је у хотелску собу гдје је касније пронађен мртав.
Мирко Перковић Поки био је пјевач и музичар из Ливна који је дуги низ година живио и радио између Берлина и Минхена. Музиком се бавио још од основне школе, свирао је хармонику и клавијатуре те је иза себе имао више од двије деценије музичког искуства.
