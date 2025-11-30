Logo
Large banner

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Извор:

АТВ

30.11.2025

20:47

Коментари:

0
Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Предсједник Партизана Остоја Мијаиловић рекао је да Жељко Обрадовић више није тренер кошаркаша Партизана.

"Онај резултат на 0-25, све је било против нас, сви су потонули, погледао сам Жељка прекопута на клупи и ријетко сам икада заплакао у животу, али замало да се расплачем када сам га видио у том стању. Сутрадан ми је стигла порука од Жељка да ли имам три минута. Кроз главу ми пролази та тема, да ће рећи да не може више. Позвао сам га и рекао је да је донио одлуку и да подноси оставку, саопштио сам штабу синоћ, а сада и теби. Не могу да издржим, уморан сам, емотивно ме боли, Партизан волим и стало ми је, не могу да прихватим лоше резултате, здравствено утиче на мене. Рекао сам му да је врућа глава, да сачекамо да се смиримо. Рекао ми је да је одлука коначна и да хоће да напише писмо за јавност. Одлука се неће мијењати, тако је рекао", каже Мијаиловић.

Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима, јасан је предсједник клуба.

"Кад смо одобрили буџет, један од три циља је била дисциплина. Имали смо ту тучу која је направила лош имиџ клубу. Савић је од почетка изрицао казне свим играчима који касне и крше правила. Нећу да износим у јавност, изнијели су ми чланови штаба да поједини играчи псују стручни штаб, ја нисам могао да вјерујем. У наредном периоду ћемо вјероватно да раскидамо уговоре појединцима. За ову годину су све плате исплаћене и плаћени порези. Клуб је стабилан, поједини играчи не поштују стручни штаб, а то се видјело и по резултатима. Серија 0-25 је протест", каже Мијаиловић.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

Ostoja Mijailović

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

Кошарка

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

9 ч

4
Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Кошарка

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

14 ч

0
Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

Кошарка

Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

19 ч

0
Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

Кошарка

Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner