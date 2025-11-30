Извор:
30.11.2025
Предсједник Партизана Остоја Мијаиловић рекао је да Жељко Обрадовић више није тренер кошаркаша Партизана.
"Онај резултат на 0-25, све је било против нас, сви су потонули, погледао сам Жељка прекопута на клупи и ријетко сам икада заплакао у животу, али замало да се расплачем када сам га видио у том стању. Сутрадан ми је стигла порука од Жељка да ли имам три минута. Кроз главу ми пролази та тема, да ће рећи да не може више. Позвао сам га и рекао је да је донио одлуку и да подноси оставку, саопштио сам штабу синоћ, а сада и теби. Не могу да издржим, уморан сам, емотивно ме боли, Партизан волим и стало ми је, не могу да прихватим лоше резултате, здравствено утиче на мене. Рекао сам му да је врућа глава, да сачекамо да се смиримо. Рекао ми је да је одлука коначна и да хоће да напише писмо за јавност. Одлука се неће мијењати, тако је рекао", каже Мијаиловић.
Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима, јасан је предсједник клуба.
"Кад смо одобрили буџет, један од три циља је била дисциплина. Имали смо ту тучу која је направила лош имиџ клубу. Савић је од почетка изрицао казне свим играчима који касне и крше правила. Нећу да износим у јавност, изнијели су ми чланови штаба да поједини играчи псују стручни штаб, ја нисам могао да вјерујем. У наредном периоду ћемо вјероватно да раскидамо уговоре појединцима. За ову годину су све плате исплаћене и плаћени порези. Клуб је стабилан, поједини играчи не поштују стручни штаб, а то се видјело и по резултатима. Серија 0-25 је протест", каже Мијаиловић.
