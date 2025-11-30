Logo
Large banner

Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

30.11.2025

09:58

Коментари:

0
Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао
Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је још једну сјајну партију у НБА лиги.

Он је у побједи свог Денвера против Финикс Санса (130:112) забиљежио дабл-дабл учинак, док му је недостајао само један скок да то буде и нови трипл-дабл учинак.

Завршио је утакмицу са 26 поена, 10 асистенција и девет скокова, али, добио је и један непримјерен ударац.

Доста говора је било због прошле сезоне и плејоф серије са Оклахома Сити Тандерима, гдје је Алекс Карусо, али и већина играча из ове екипе одиграла изузетно бруталну одбрану на Николи Јокићу, која се састојала од мноштва удараца по цијелом тијелу.

Јокић-Никола-29092025

Кошарка

Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

Јасно је многима да је то и једини начин да се заустави кошаркашки мајстор из Србије, а сада је поново испробана таква метода.

Додуше, овога пута у фази напада, односно, док се Никола Јокић бранио.

Негдје пред крај треће дионице, кад је Денвер већ имао двоцифрену разлику, Девин Букер је кренуо у продор поред Николе Јокића. Током истог, он је лактом ударио Николу Јокића у зубе, а да ствари буду горе – урадио је то пред судијом.

Јокић је одмах пао на паркет, а судије су само заћутале. Потом је Финикс дошао до поена, али, испоставиће се не толико важних за крајњи исход утакмице, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

NBA liga

Denver Nagetsi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лук Корнет држи лопту док га чува Никола Јокић на мечу Денвера и Сан Антонио Спурса

Кошарка

Денвер доживио тежак шамар, Нагетси већ сада елиминисани!

1 д

0
Јокић и даље води у МВП трци

Кошарка

Јокић и даље води у МВП трци

1 д

0
Јокић у свом стилу: Тројка с пола терене и доминација Денвера

Кошарка

Јокић у свом стилу: Тројка с пола терене и доминација Денвера

5 д

0
Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

Кошарка

Јокић забиљежио 44 коша, 13 скокова и седам асистенција

1 седм

0

Више из рубрике

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Кошарка

Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

9 ч

0
Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

Кошарка

Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу

10 ч

0
Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Кошарка

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

21 ч

1
Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима

Кошарка

Маринковић покушао да смири навијаче: Ни ми не знамо шта се дешава, објашњавамо странцима

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner