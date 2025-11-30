Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

30.11.2025
09:58
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је још једну сјајну партију у НБА лиги.
Он је у побједи свог Денвера против Финикс Санса (130:112) забиљежио дабл-дабл учинак, док му је недостајао само један скок да то буде и нови трипл-дабл учинак.
Завршио је утакмицу са 26 поена, 10 асистенција и девет скокова, али, добио је и један непримјерен ударац.
We have now officially reached the "Devin Booker is allowed to bash Nikola Jokic in the face" level of the NBA green lighting smalls to just foul the shit out of Joker with no whistles. pic.twitter.com/B4lTeggk9N— Joel Rush (@JoelRushNBA) November 30, 2025
Доста говора је било због прошле сезоне и плејоф серије са Оклахома Сити Тандерима, гдје је Алекс Карусо, али и већина играча из ове екипе одиграла изузетно бруталну одбрану на Николи Јокићу, која се састојала од мноштва удараца по цијелом тијелу.
Јокић непогрешив из игре, Денвер није дозволио други пораз у низу
Јасно је многима да је то и једини начин да се заустави кошаркашки мајстор из Србије, а сада је поново испробана таква метода.
Додуше, овога пута у фази напада, односно, док се Никола Јокић бранио.
Негдје пред крај треће дионице, кад је Денвер већ имао двоцифрену разлику, Девин Букер је кренуо у продор поред Николе Јокића. Током истог, он је лактом ударио Николу Јокића у зубе, а да ствари буду горе – урадио је то пред судијом.
Јокић је одмах пао на паркет, а судије су само заћутале. Потом је Финикс дошао до поена, али, испоставиће се не толико важних за крајњи исход утакмице, преноси Телеграф.
