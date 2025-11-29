Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

29.11.2025
21:29
Коментари:0
Жељко Обрадовић поднио је оставку и неће више водити екипу Партизана, а то направило огроман потрес у свијету српске кошарке, поготово међу навијачима црно-бијелих.
Због тога је бивши кошаркаш Партизана, Ратко Варда, одлучио да се поново огласи и предложи навијачима један веома радикалан потез.
Некадашњи центар црно-бијелих путем свој Инстаграм налога позвао је навијаче Партизана на бојкот кошаркашких утакмица због незадовољства јер је трофејни тренер напустио екипу Партизана.
Незадовољство је огромно и међу навијачима црно-бијелих који су врло јасно и гласно негодовали због одласка највећег тренера у Европи испред "Београдске арене". Тада је изашао и Вања Маринковић да објасни ситуацију навијачима, али они нису престали да негодују.
Још није познато ко ће водити екипу Партизана у 14. колу Евролиге против Бајерна.
Утакмица ће се играти наредног четвртка у "Београдској арени".
