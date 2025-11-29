Logo
Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

29.11.2025

21:29

Бивши центар Партизана позива навијаче на радикалан потез

Жељко Обрадовић поднио је оставку и неће више водити екипу Партизана, а то направило огроман потрес у свијету српске кошарке, поготово међу навијачима црно-бијелих.

Због тога је бивши кошаркаш Партизана, Ратко Варда, одлучио да се поново огласи и предложи навијачима један веома радикалан потез.

Некадашњи центар црно-бијелих путем свој Инстаграм налога позвао је навијаче Партизана на бојкот кошаркашких утакмица због незадовољства јер је трофејни тренер напустио екипу Партизана.

Ратко Варда статус
Ратко Варда статус

Незадовољство је огромно и међу навијачима црно-бијелих који су врло јасно и гласно негодовали због одласка највећег тренера у Европи испред "Београдске арене". Тада је изашао и Вања Маринковић да објасни ситуацију навијачима, али они нису престали да негодују.

Још није познато ко ће водити екипу Партизана у 14. колу Евролиге против Бајерна.

Утакмица ће се играти наредног четвртка у "Београдској арени".

