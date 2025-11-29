Званично крај: Огласио се Партизан, одлази Жељко Обрадовић!

Извор:
29.11.2025
Готово је! Жељко Обрадовић одбио је понуду Управног одбора да опозове оставку коју је дао у сриједу и да настави да води клуб. Искусни стратег остао је досљедан првобитној одлуци, наведено је у саопштењу КК Партизан.
Историјска сага око одласка или останка Жељка Обрадовића на клупи Партизана добила је коначан епилог. Жељко Обрадовић више није тренер славног клуба који ове сезоне биљежи неочекивано лоше резултате у Евролиги и налази се на зачељу табеле.
Обрадовић је у сриједу поручио да напушта клуб, да му је тешко, али да једноставно тако мора да буде.
Партизан, на челу са предсједником Остојом Мијаиловићем, прво је то прихватио и огласио се саопштењем у ком се захваљује стручњаку са највише освојених Евролига, да би дан касније, стигла вијест да је Управни одбор одбио Жељкову Оставку.
Двије стране селе су у петак увече за сто. Чекало се да у суботу око 11 буде позната судбина тог састанка, али је то пролонгирано. Најављиван је понедјељак као нови "дан Д", да би у у суботу око 17 сати стигло саопштење клуба да је Жељко Обрадовић одбио да остане тренер Партизана.
Саопштење Партизана:
"Извршни одбор KK Партизан Mozzart Бет је током претходна два дана одржао низ састанака и консултација, а потом у петак и састанак са тренером Жељком Обрадовићем на тему његовог останка у клубу, на позицији шефа стручног штаба првог тима. Тренеру Обрадовићу је пружена пуна и недвосмислена подршка да настави са радом и учини све неопходне кораке како би црно-бијели тим превазишао тренутну кризу игре и резултата.
Након састанка и потом додатних неколико покушаја предсједника Остоје Мијаиловића и чланова Извршног одбора да приволе Обрадовића да промијени одлуку, досадашњи тренер црно-бијелих је остао при одлуци да своју оставку не повуче из разлога што не види себе у раду са тренутним тимом, као и утицаја који свакодневни рад на овом нивоу има на његово здравље.
Састанак Жељка Обрадовића и чланова Извршног одбора KK Партизан је трајао више од два сата, уз отворену дискусију о свим проблемима и могућим рјешењима. Упркос низу конструктивних предлога који су подразумијевали и могуће резове у тиму, Жељко Обрадовић уз захвалност свима на ријечима подршке није промијенио своју одлуку и он више неће обављати функцију првог тренера црно-бјелих.
Кошаркашки и симболички значај Жељка Обрадовића за Партизан и кошарку на глобалном нивоу је немерљив. Празнина која остаје, тешко да може бити надокнађена. Жељко Обрадовићу су врата Партизана заувијек отворена и Партизан ће увијек бити његова кућа.
Поводом новонастале ситуације, заказана је сједница Управног одбора KK Партизан за почетак наредне недјеље, са темом постављања новог спортског директора и стратегије у раду спортског сектора, након чега ће бити одржана и конференција за медије.
Вријеме и место конференције ће представницима медија бити саопштени накнадно".
