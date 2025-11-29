Logo
Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Сједница Управног одбора је одложена за почетак сљедеће седмице, због наводног одсуства појединих чланова који се налазе у иностранству.

име се створио простор од неколико дана током којих неће мањкати спекулација и сазнања, мада у овом тренутку епилог вјероватно зна искључиво искусни тренер.

Како Спортклуб преноси, позивајући се на изворе блиске клубу, Обрадовић је већ однио своје ствари из канцеларије у Београдској арени.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

То никако није добар знак у погледу његовог повратка на клупу црно-бијелих, а разрјешење ситуације можда дочекамо у понед‌јељак. Можда, како се у овим ванредним околностима ништа са сигурношћу не може тврдити.

Оно што се зна јесте да Обрадовић неће предводити данашњи тренинг, већ ће то урадити његови помоћници. Они ће покушати да екипу и физички и ментално спреме за наставак сезоне, а први наредни меч је на програму у четвртак против Бајерна.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

