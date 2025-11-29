Нови детаљи: Обрадовић однио своје ствари из Партизана

Извор:
Спортал
29.11.2025
14:25
Коментари:1
Сједница Управног одбора је одложена за почетак сљедеће седмице, због наводног одсуства појединих чланова који се налазе у иностранству.
име се створио простор од неколико дана током којих неће мањкати спекулација и сазнања, мада у овом тренутку епилог вјероватно зна искључиво искусни тренер.
Како Спортклуб преноси, позивајући се на изворе блиске клубу, Обрадовић је већ однио своје ствари из канцеларије у Београдској арени.
Кошарка
Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!
То никако није добар знак у погледу његовог повратка на клупу црно-бијелих, а разрјешење ситуације можда дочекамо у понедјељак. Можда, како се у овим ванредним околностима ништа са сигурношћу не може тврдити.
Оно што се зна јесте да Обрадовић неће предводити данашњи тренинг, већ ће то урадити његови помоћници. Они ће покушати да екипу и физички и ментално спреме за наставак сезоне, а први наредни меч је на програму у четвртак против Бајерна.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму