Још кошаркаша Партизана напушта клуб ако Обрадовић не остане

Жељко Обрадовић поднио је оставку на мјесто главног тренера Партизана, а како је она прихваћена, потом одбијена, навијачи су дочеком на аеродрому "Никола Тесла", показали да желе трофејног стручњака на клупи.

Ипак, како одговора нема, појавила се информација по којој Ајзак Бонга жели да напусти клуб, ако оде Жељко, а инсајдер Матео Андреани преноси да он није једини.

Наиме, уз Бонгу, клуб би могли да напусте и Двејн Вашингтон и Стерлинг Браун.

- Више играча снажно се залаже да Жељко Обрадовић остане, како ми је речено. Ијзак Бонга, како је извијестио @sport24, али и Двејн Вашингтомн и Стерлинг Браун.

(Телеграф)