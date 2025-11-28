Трагедија! Млади кошаркаш преминуо послије повреде на мечу

Извор:
Информер
28.11.2025
16:47
Коментари:0
Кошаркаш Конорс Стејт Колеџа Итан Дијец (20) преминуо је у уторак од повреда задобијених током утакмице у Тексасу, саопштили су званичници колеџа из Оклахоме.
Дијец, висок 203 центиметра и играч на позицији крилног центра, потиче из Вилоније у Арканзасу. До повреде је дошло у другом полувремену меча у Тексасу, наводи се у званичној објави колеџа на друштвеној мрежи "Фејсбуку".
"Итан је био оличење онога што значи бити "Каубој", цијенио је напоран рад и припадност тиму. Док се тим и заједница Каубоја носе са сопственом тугом, наша срца су уз његову породицу и пријатеље", пише у саопштењу овог колеџа.
BREAKING: Ethan Dietz, a sophomore basketball player at Connors State College in Oklahoma, died Tuesday from an injury suffered during a game Saturday, school officials said. Dietz was 20 years old. — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 27, 2025
Dietz, a 6-foot-8 forward from Vilonia, Arkansas, is said to have caught an… pic.twitter.com/9e3NAnZI7f
Након његове смрти отказане су утакмице мушких и женских кошаркашких тимова, док је комеморативно бдење заказано за понедељак у кампусу у Ворнеру у Оклахоми. Дијец је ове сезоне просечно постизао 11 поена у осам одиграних утакмица.
(информер)
Република Српска
19 ч2
Наука и технологија
19 ч0
Србија
19 ч0
Кошарка
19 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму