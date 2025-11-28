Logo
Трагедија! Млади кошаркаш преминуо послије повреде на мечу

Информер

28.11.2025

16:47

Фото: Pixabay

Кошаркаш Конорс Стејт Колеџа Итан Дијец (20) преминуо је у уторак од повреда задобијених током утакмице у Тексасу, саопштили су званичници колеџа из Оклахоме.

Дијец, висок 203 центиметра и играч на позицији крилног центра, потиче из Вилоније у Арканзасу. До повреде је дошло у другом полувремену меча у Тексасу, наводи се у званичној објави колеџа на друштвеној мрежи "Фејсбуку".

"Итан је био оличење онога што значи бити "Каубој", цијенио је напоран рад и припадност тиму. Док се тим и заједница Каубоја носе са сопственом тугом, наша срца су уз његову породицу и пријатеље", пише у саопштењу овог колеџа.

Након његове смрти отказане су утакмице мушких и женских кошаркашких тимова, док је комеморативно бдење заказано за понедељак у кампусу у Ворнеру у Оклахоми. Дијец је ове сезоне просечно постизао 11 поена у осам одиграних утакмица.

(информер)

košarkaš

preminuo

