Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

28.11.2025
16:44
Коментари:2
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је све министре, функционере, директоре и привреднике у Српској да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића коју су покренули студенти бањалучког Медицинског факултета.
Минић је на друштвеној мрежи "Икс" навео да позива и начелнике и градоначелнике у Републици Српској да спроведу ову акцију у својим заједницама, а медије да дају подршку младима и помогну да свако дијете осјети празничну радост.
Ријеч је о акцији под слоганом "Буди човјек, обрадуј дијете".
Подржавам иницијативу студената бањалучког Медицинског факултета, који су покренули акцију прикупљања дјечијих пакетића.— Саво Минић (@minic_savo) November 28, 2025
Позивам све министре, функционере, директоре и привреднике у Српској да ураде исто. Такође, начелнике и градоначелнике да акцију, под слоганом "Буди човјек,…
