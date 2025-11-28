Logo
Large banner

Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

28.11.2025

16:44

Коментари:

2
Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је све министре, функционере, директоре и привреднике у Српској да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића коју су покренули студенти бањалучког Медицинског факултета.

Минић је на друштвеној мрежи "Икс" навео да позива и начелнике и градоначелнике у Републици Српској да спроведу ову акцију у својим заједницама, а медије да дају подршку младима и помогну да свако дијете осјети празничну радост.

Ријеч је о акцији под слоганом "Буди човјек, обрадуј дијете".

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Синиша Каран на гласању

Република Српска

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

20 ч

6
Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Република Српска

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

20 ч

2
Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Република Српска

Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

21 ч

0
Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

Република Српска

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner