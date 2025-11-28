ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

28.11.2025
15:58
Коментари:6
Кандидат СНСД-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Синиша Каран освојио 9.537 гласова више од СДС-овог кандидата Бранка Блануше.
Након обрађених 99,91 одсто бирачких мјеста, Каран је освојио повјерење 220.237 грађана, док је за Бланушу гласало 210.700, показују најновији прелиминарни, незванични и некомплетни резултати Централне изборне комисије БиХ.
У процентима, Каран је освојио 50,41 одсто, а Блануша 48,23 одсто гласова.
На трећем мјесту је Драган Ђокановић из Савеза за нову политику за којег је гласао 1.931 бирач или 0,44 одсто.
Никола Лазаревић из Еколошке партије Републике Српске добио је 1.629 гласова или 0,37 одсто.
За независног кандидата Игора Гашевића гласало је 1.335 или 0,31 одсто гласача, а за Славка Драгичевића 1.042, односно 0,24 одсто.
Према подацима ЦИК-а, на пријевременим изборима, од 1.264.364 уписаних у бирачки списак право гласа искористило је 439.897 бирача или 34,79 одсто.
