Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

СРНА

28.11.2025

14:53

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић оцијенила је данас да је међународна позиција Српске веома добра, а примјер јесу политички и економски односи са Мађарском.

"Примјер добрих и пријатељских односа Срба и Мађара је и посљедња посјета званичника Републике Српске Будимпешти, али и долазак у Бањалуку министра иностраних послова ове земље Петера Сијарта. Још једном је потврђен наставак сарадње у различитим областима", изјавила је Бабићева Срни.

Она је истакла да су састанци званичника Републике Српске са премијером Мађарске Виктором Орбаном постали редовни што доприноси константном унапређењу односа.

"Имамо веома добру сарадњу у пољопривреди, образовању, култури... Мађарска помаже пољопривреду у Републици Српској посредством фонда који има. Много је захтјева, па чак и више него што се очекивало, пољопривредника из Српске за сарадњу са Мађарском", навела је Бабићева.

Она је рекла да су веома значајне и стипендије за студенте из Републике Српске који желе да студирају у Мађарској.

"Наредних 10 дана у Републику Српску ће доћи представници из Мађарске који ће у Универзитету у Бањалуци говорити о додјели стипендија и условима како се могу добити", најавила је Бабићева.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

Она је оцијенила да је политичка сарадња са Мађарском на највишем нивоу.

"Сарадња Републике Српске и Мађарке јесте пријатељска. То је неизмјерно значајно у овом тешком времену", нагласила је Бабићева.

Она је указала да је Мађарска највећи пријатељ Републике Српске у ЕУ, али и Србије.

"Таквом пријатељству покушава да науди министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез. Посљедњим понашањем наштетио је себи, функцији коју обавља, али и БиХ. Мађарска је члан ЕУ и Нато чији су војници у БиХ и непојмљиво је да забрањује слијетање војног авиона у Бањалуку", истакла је Бабићева.

Ana Trišić Babić

